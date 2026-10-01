Indie Roundup Week 40: Demos, Playtests und neue Spiele im Oktober

Neue Demos, ein offener Playtest und mehrere Oktober-Termine: Das Indie Roundup Week 40 bündelt Spiele, die bereits ausprobiert werden können oder in den kommenden Wochen starten – von kooperativem Horror bis zu rhythmusbasiertem Plattforming.
Im Oktober steht das nächste Steam Next Fest an. Mehrere kleine Studios haben dafür Demos oder Playtests angekündigt; andere Spiele erscheinen schon vorher oder liefern neue Termine. Die folgende Auswahl fasst aktuelle Meldungen aus dem Postfach zusammen. Termine und Verfügbarkeiten entsprechen den Angaben der jeweiligen Entwickler und Publisher.
Potion-making: Path of the Alchemist
Für die digitale Umsetzung des Brettspiels Potion-making: Path of the Alchemist kündigte Oduvan Games den Start der Multiplayer-Demo am 30. September an. In der Mehrspieler-Strategie kombinieren Alchemisten Zutaten zu Tränken, Elixieren und weiteren Rezepten. Fertige Kreationen können auch von anderen Spielern verwendet werden – die eigene Planung ist also nicht vor Zugriff geschützt. Die Demo auf Steam
A Dark Cave
Das minimalistische Incremental-Abenteuer verbindet Siedlungsaufbau und Erkundung mit einer fortlaufenden Geschichte. Eine kostenlose Steam-Demo ist angekündigt; der Soloentwickler plant außerdem die Teilnahme am Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober. Die Vollversion soll am 27. Oktober erscheinen. A Dark Cave auf Steam
BORE
In BORE fährt eine Gruppe von bis zu vier Personen mit einer Bohrmaschine in unterirdische Höhlen, sucht nach Beute und muss rechtzeitig zurückkehren. Das Koop-Horror-Extraction-Spiel soll beim Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober mit einer kostenlosen Demo vertreten sein. Der PC-Start ist für den 24. November geplant; zum Launch soll der Preis laut Entwickler 5,99 US-Dollar betragen, mit einem zeitlich begrenzten Rabatt auf 4,79 US-Dollar. BORE auf Steam
Chair Chase
Das Online-Partyspiel Chair Chase lässt zwei bis acht Personen lebendige Stühle verfolgen, die sich verstecken und über Hindernisse springen. Wer einen Stuhl erwischt, muss ihn in einem kurzen Balancierduell gegen die anderen verteidigen. Eine kostenlose Demo ist für das Steam Next Fest angekündigt, die Veröffentlichung für PC und Steam am 2. November. Chair Chase auf Steam
Deck Beasts
Der Pixel-Art-Autobattler Deck Beasts verbindet Monstersammeln mit Deckbau und automatischen Kämpfen gegen die Teams anderer Spieler. Laut Entwickler umfasst das Spiel bereits mehr als 100 Monster; die kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar und soll auch beim Next Fest vom 19. bis 26. Oktober dabei sein. Deutsch wird als Interface- und Untertitelsprache unterstützt. Deck Beasts auf Steam
Diecast
Diecast ist ein Würfel-Roguelite, in dem Würfel und Pins immer stärkere Punktkombinationen ermöglichen. Eine Demo ist bereits verfügbar; zum Steam Next Fest soll sie mit einem neuen Trailer begleitet werden. Der vollständige PC-Release ist für den 3. November angekündigt. Diecast auf Steam
Destroy the Flag
Der offene Playtest von Destroy the Flag läuft bereits kostenlos auf Steam. In dem Online-Multiplayer-Spiel töten Bomben die Figuren nicht, sondern schleudern, frieren oder beschleunigen sie; beschädigt werden die gegnerischen Flaggen. Im Team oder jeder gegen jeden können bis zu 32 Personen antreten, verteilt auf bis zu vier Teams. Rückstoßbomben ermöglichen Raketensprünge; ein optionaler Chaos-Modus ergänzt Meteoriten und Eiswürfel. Der Zugang zum kostenlosen Playtest lässt sich über die Schaltfläche „Zugriff anfordern“ auf Steam beantragen. Am Steam-Playtest teilnehmen
OMG: Oh My Gravity
Die Demo des Koop-Puzzle-Platformers OMG: Oh My Gravity ist auf Steam verfügbar. Drei bis vier Spieler:innen arbeiten darin als Weltraum-Reinigungskräfte zusammen und bewegen Schrott mithilfe von Gravitation, Antigravitation und Sog. Dieselben Kräfte wirken auch auf die Teammitglieder. Die Rollen erfordern abgestimmte Zusammenarbeit, während die Physik auch missglückte Manöver zulässt. Die Vollversion ist für den 2. November 2026 angekündigt. OMG: Oh My Gravity auf Steam
Dragon’s Tear
Das Ego-Dungeon-RPG Dragon’s Tear setzt auf eine Gruppe aus drei Abenteurern, automatische Kämpfe und vorbereitete Fähigkeiten, die sich über Bedingungen auslösen lassen. Eine Demo plant der Soloentwickler für Oktober; der PC-Start auf Steam ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Das Spiel unterstützt Deutsch, auch der veröffentlichte Gameplay-Trailer liegt auf Deutsch vor. Dragon’s Tear auf Steam
Penguin Colony
Am 16. Oktober soll Penguin Colony für PC und Steam erscheinen. Das Cosmic-Horror-Abenteuer des Umurangi Generation-Entwicklers Tali Faulkner erzählt seine Geschichte aus der Perspektive eines Pinguins, der zwei rivalisierende Expeditionen in der Antarktis beobachtet. Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 sind für 2027 angekündigt. Penguin Colony auf Steam
Earth Atlantis Abyss
Earth Atlantis Abyss erweitert die Reihe um ein Roguelike-Shoot-’em-up in einer überfluteten Welt. Das U-Boot lässt sich Schritt für Schritt ausbauen; zugleich müssen Spieler:innen in den Tiefen mit ihrem Licht haushalten. Die Ankündigung nennt sieben Ebenen und einen geplanten PC-Start auf Steam im ersten Quartal 2027.
9.8
Der Soloentwickler André B. Silva aus Porto hat die kostenlose Steam-Demo von 9.8 am 30. September veröffentlicht. Die 2D-Weltraumagentur-Simulation verbindet Raketenbau, Missionsplanung und Ressourcenverwaltung mit einer Physiksimulation, in der mehrere Himmelskörper gleichzeitig durch ihre Gravitation aufeinander wirken. Masse, Treibstoff, Hitze und Flugbahn bestimmen, ob ein selbst gebautes Fahrzeug sein Ziel erreicht.
Die Demo umfasst den Planeten Qel’Nara und seinen Mond Kite, einen ersten Bauteilkatalog sowie Einstiegsmissionen, Wissenschafts- und Wiederholungsmodus. Das vollständige Sternensystem, Kolonien und Rohstoffabbau sind für die Vollversion vorgesehen. Die Demoseite auf Steam führt Windows und macOS sowie eine deutsche Benutzeroberfläche auf.
BOB LOGISTICS
Wer eine ruhigere Einzelspieler-Demo sucht, kann BOB LOGISTICS von WINDUP bereits auf Steam ausprobieren. In der Lagersimulation aus der Ego-Perspektive werden Bestellungen geprüft, passende Artikel aus den Regalen geholt, verpackt und versendet. Zeitlimits und Game-over-Zustände gibt es nicht; die Arbeit lässt sich im eigenen Tempo erledigen.
Verdiente Punkte fließen in Hilfsmittel und die Automatisierung: Auf einzelne Kisten folgen Wagen, ein Rucksack-Sauger und schließlich Drohnen. Beförderungen erschließen weitere Lagerbereiche mit neuen Waren. Die Vollversion ist für den 2. November 2026 geplant. Auf der Steam-Seite mit kostenloser Demo ist auch Deutsch als unterstützte Textsprache aufgeführt.
Dialshift
Die kostenlose Demo des Arcade-Spiels Dialshift vom österreichischen Soloentwickler GeKoByte ist auf Steam spielbar. Auf einem Ring steuert man einen ständig laufenden Cursor, indem man die Richtung wechselt; jeder Richtungswechsel ist zugleich ein Versuch, ein Ziel zu treffen. Präzise Manöver halten die Kombo aufrecht, Fehler kosten Stabilität. Die Vollversion mit sieben Modi ist für November 2026 geplant. Dialshift auf Steam
Moonfrost
Das Life-Sim-RPG Moonfrost soll am 12. Oktober um 19 Uhr MESZ auf Steam in den Early Access starten. Statt eines fertigen Bauernhofs erwartet Spieler:innen ein zerstörtes Dorf, das sie wiederaufbauen, bewirtschaften und mit Werkstätten sowie Wohnhäusern ergänzen. Dazu kommen Erkundung, Quests und Beziehungen zu den Bewohner:innen. Der Preis liegt laut Oxalis Games bei 14,99 Euro. Moonfrost auf Steam
Coal Duty
Die kostenlose Demo von Coal Duty soll am 8. Oktober auf Steam erscheinen. In der Koop-Horror-Komödie arbeiten bis zu fünf Personen in einer gefrorenen Welt gemeinsam in einer Mine; per Proximity-Chat können Geräusche und Gespräche auch Gegner auf die Gruppe aufmerksam machen. Die Demo ist vor dem Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober geplant. Coal Duty auf Steam
Genuine Article
Die kostenlose Steam-Demo von Genuine Article lässt Antiquitäten auf ihre Echtheit prüfen. Dazu untersuchen Spieler:innen die Objekte in 3D, vergleichen Stempel und Materialien und gleichen ihre Hinweise mit historischen Nachschlagewerken ab. Die Ergebnisse fließen in ein Zertifikat ein. Genuine Article auf Steam
Brofish
Die kostenlose Demo von Brofish ist auf Steam verfügbar. Der Roguelike-Tower-Defense-Autobattler verbindet Angeln und Kreaturensammlung mit der Verteidigung eines Dorfs gegen untote Gegner. Laut Entwickler umfasst die Demo 60 Kreaturen, mehr als 100 Gegenstände, drei Figuren, einen Endlosmodus und mindestens fünf Biome; eine Partie soll ungefähr eine Stunde dauern. Die Vollversion ist für das erste Quartal 2027 geplant. Brofish auf Steam
Queen’s Domain
Das retro-fantastische Action-RPG Queen’s Domain erscheint am 30. Oktober für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Die Konsolenversionen wurden gemeinsam mit dem Veröffentlichungstermin angekündigt. Im Spiel erkundet die Hauptfigur die Insel Neasied, um den verschwundenen Vater zu suchen; der Kampf und die Erkundung bilden laut Ankündigung den Schwerpunkt. Queen’s Domain auf Nintendo Switch 2
Path Defenders
Der Soloentwickler Benjamin plant, Path Defenders am 10. November auf Steam zu veröffentlichen. Das Spiel verbindet Tower-Defense-Kämpfe mit Elementen eines MMORPG-Raids: Neben Zaubern und Charakterverbesserungen lassen sich Türme sowie Gruppenmitglieder zur Unterstützung beschwören.
Eine spielbare Demo ist aktuell zum Download verfügbar. Path Defenders auf Steam
Zooyale
Das kostenlose Mobile-Battle-Royale Zooyale stammt vom dreiköpfigen Team Playfinity Games und ist bereits für iOS und Android erhältlich. In den Partien treten bis zu 50 Personen gegeneinander an; im Verlauf verwandeln sich die Spielfiguren in Tiere und erhalten dadurch neue Fähigkeiten. Die offizielle Website von Playfinity Games sowie die Versionen bei Google Play und im App Store.
DEPERSON
Die Demo des psychologischen Horror-Spiels DEPERSON ist auf Steam spielbar. Der Entwickler verweist auf zwei aktuelle Auszeichnungen: Bei den Gamescom Awards 2026 war das Spiel Finalist in der Kategorie Best Visuals; beim Busan Indie Connect Festival 2026 wurde es für Excellence in Art nominiert. DEPERSON auf Steam.
Ausblick
Die nächsten Wochen bieten damit sowohl sofort zugängliche Demos und Playtests als auch mehrere fest datierte Starts. Für das Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober sind unter anderem BORE, Chair Chase, Deck Beasts, Diecast und A Dark Cave angekündigt. Bei weiteren Demos lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Steam-Seiten kurz vor dem Start.