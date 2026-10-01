Indie Roundup Week 40: Demos, Playtests und neue Spiele im Oktober

Neue Demos, ein offener Playtest und mehrere Oktober-Termine: Das Indie Roundup Week 40 bündelt Spiele, die bereits ausprobiert werden können oder in den kommenden Wochen starten – von kooperativem Horror bis zu rhythmusbasiertem Plattforming.

Im Oktober steht das nächste Steam Next Fest an. Mehrere kleine Studios haben dafür Demos oder Playtests angekündigt; andere Spiele erscheinen schon vorher oder liefern neue Termine. Die folgende Auswahl fasst aktuelle Meldungen aus dem Postfach zusammen. Termine und Verfügbarkeiten entsprechen den Angaben der jeweiligen Entwickler und Publisher.

Potion-making: Path of the Alchemist

Für die digitale Umsetzung des Brettspiels Potion-making: Path of the Alchemist kündigte Oduvan Games den Start der Multiplayer-Demo am 30. September an. In der Mehrspieler-Strategie kombinieren Alchemisten Zutaten zu Tränken, Elixieren und weiteren Rezepten. Fertige Kreationen können auch von anderen Spielern verwendet werden – die eigene Planung ist also nicht vor Zugriff geschützt. Die Demo auf Steam

A Dark Cave

Das minimalistische Incremental-Abenteuer verbindet Siedlungsaufbau und Erkundung mit einer fortlaufenden Geschichte. Eine kostenlose Steam-Demo ist angekündigt; der Soloentwickler plant außerdem die Teilnahme am Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober. Die Vollversion soll am 27. Oktober erscheinen. A Dark Cave auf Steam

BORE

In BORE fährt eine Gruppe von bis zu vier Personen mit einer Bohrmaschine in unterirdische Höhlen, sucht nach Beute und muss rechtzeitig zurückkehren. Das Koop-Horror-Extraction-Spiel soll beim Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober mit einer kostenlosen Demo vertreten sein. Der PC-Start ist für den 24. November geplant; zum Launch soll der Preis laut Entwickler 5,99 US-Dollar betragen, mit einem zeitlich begrenzten Rabatt auf 4,79 US-Dollar. BORE auf Steam