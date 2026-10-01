007 First Light: Kostenloses Update Extended Operations ab heute verfügbar

Das kostenlose Update Extended Operations ergänzt 007 First Light am 1. Oktober um New Game+, den Schwierigkeitsgrad 00, einen Fotomodus und neue TacSim-Inhalte. IO Interactive nennt außerdem mehr als 700 Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

IO Interactive hat Extended Operations heute als kostenloses Update für 007 First Light veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt mehrere neue Spielinhalte und überarbeitet Teile des Hauptspiels. Die Veröffentlichung erfolgte laut den offiziellen Patch Notes zu Version 1.3.0 am 1. Oktober um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

New Game+ wird nach einem vollständigen Abschluss der Kampagne freigeschaltet. Danach lässt sich die Geschichte erneut spielen, wobei Outfits jederzeit über das Journal gewechselt und bereits freigeschaltete Gadgets flexibler eingesetzt werden können. Auch ein Neustart an ausgewählten Checkpoints ist möglich. Die Verfügbarkeit der Gadgets bleibt an den jeweiligen Fortschritt der Geschichte gebunden.

Mit New Game+ wird außerdem der neue Schwierigkeitsgrad 00 verfügbar. Gegner entdecken Bond schneller und teilen mehr Schaden aus; zugleich laden sich Gadgets nur teilweise wieder auf. IO Interactive beschreibt 00 als härteste Spielvariante. Für den Fotomodus stehen Kameraeinstellungen, Overlays, Filter, Effekte und Posen bereit.

Die zusätzlichen TacSim-Inhalte umfassen das Valhalla Protocol und die Operation Jungle Heist. In vier Herausforderungen des Valhalla Protocol fährt Bond mit dem bewaffneten Aston Martin Valhalla durch die Landschaft der Slowakei. Jungle Heist führt zurück ins Hotel The Pearl in Vietnam, wo Bond Dokumente aus einem Villensafe beschaffen soll. Die Mission variiert laut IO Interactive bei jedem Durchlauf. Neu sind außerdem zwei TacSim-Waffen und drei Outfits; im MI6-Hauptquartier taucht zudem der Bulldogge Jack auf.

Abseits der neuen Inhalte enthält das Update nach Angaben des Entwicklers mehr als 700 Korrekturen. Dazu zählen Absturz- und Fortschrittsfehler, Anpassungen an Kampf, Steuerung und Kamera sowie Überarbeitungen bei Grafik, Audio, Benutzeroberfläche und Übersetzungen. Die Patch Notes führen auch plattformspezifische Fehlerbehebungen für PlayStation 5, Xbox Series, Steam, Microsoft PC und Epic Games Store auf.