Europa Universalis V: Across the Pillars erscheint am 28. Oktober

Das erste Chronicle-Pack zu Europa Universalis V erscheint am 28. Oktober 2026. Es erweitert die historischen Kampagneninhalte für die Iberische Halbinsel und den Maghreb; zeitgleich kommt ein kostenloses Update für das Hauptspiel.

Paradox Interactive hat Across the Pillars angekündigt. Das Chronicle-Pack stellt den Konflikt um die Straße von Gibraltar in den Mittelpunkt und lässt Spieler:innen die Geschichte Kastiliens, Spaniens, Marokkos und Granadas neu gestalten. Laut Publisher erscheint die Erweiterung am 28. Oktober für 19,99 Euro.

Die neue historische Situation dreht sich um den Kampf Kastiliens, des merinidischen Marokkos und Granadas um die verbliebenen Gebiete muslimischer Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel. Der Ausgang kann eine weitere Situation namens „Das Goldene Jahrhundert“ freischalten. Dafür sind neue Entscheidungen, Kabinettsmaßnahmen, Länderinteraktionen, Ereignisse und Sonderaktionen vorgesehen.

Across the Pillars ergänzt zudem exklusive Expeditionen, darunter Erkundungen, Goldkarawanen und Schatzflotten. Für iberische Nationen kommen neue Militärorden hinzu. Ein überarbeitetes Szenario zur Iberischen Hochzeit ermöglicht laut Ankündigung die Wahl zwischen einer zentralistischen Monarchie und einem föderalen Staat. Dazu nennt Paradox zwölf neue Bürokratieoptionen für die Iberische Halbinsel und acht für den Maghreb. Hinzu kommen neue dynamische historische Ereignisse für Kastilien/Spanien, Portugal, Aragon, Navarra, Marokko und Granada sowie Dutzende landesspezifische technologische Fortschritte. Der DLC enthält außerdem sechs kastilische und drei marokkanische Musikstücke.

Parallel zum kostenpflichtigen DLC erscheint Update 1.4 „Rio Salado“ kostenlos für das Hauptspiel. Es führt Expeditionen als von Figuren geleitete Missionen in entfernte Regionen ein, überarbeitet Elemente des Katholizismus und die Verwaltung der Kardinäle, passt das dynastische Spiel an und nimmt Änderungen am Handelssystem vor. Paradox bezeichnet es als bislang größtes kostenloses Update des Spiels.

Europa Universalis V ist für PC über Steam erhältlich. Der DLC ist auch in der Premium Edition enthalten. Paradox führt die Erweiterung auf der offiziellen Produktseite.