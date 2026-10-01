Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Kostenloses Update Q Trials und Equinox DLC

Ein kostenloses Update ergänzt Star Trek: Voyager – Across the Unknown heute um den Roguelite-Modus Q Trials. Parallel erscheint der Equinox-DLC mit einem alternativen Schiff und zusätzlichen Figuren.

Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite veröffentlichen am 1. Oktober Q Trials als kostenloses Update für alle Besitzer von Star Trek: Voyager – Across the Unknown. Der neue Modus führt die Crew in wiederholbaren Durchläufen durch den Delta-Quadranten. Prozedurale Ereignisse und wechselnde Sektorziele sollen dafür sorgen, dass sich die Reisen unterschiedlich entwickeln. Die offizielle Spielseite bündelt Informationen zum Spiel und seinen Erweiterungen.

Am Ende jedes Sektors wählt die Spielerschaft aus drei Belohnungen. Dazu gehören Ressourcen, zusätzliche Helden oder Technologien, die in die dauerhafte Weiterentwicklung einfließen. Q-Modifikatoren ändern zudem die Bedingungen eines Durchlaufs: Sie können etwa die Kapazität der Mannschaftsquartiere erhöhen, aber gleichzeitig Krankheiten wahrscheinlicher machen. Dadurch müssen Crew-Aufstellung und Vorgehen immer wieder angepasst werden.

Mit dem Equinox-DLC kommt parallel die U.S.S. Equinox als alternatives Schiff für Q Trials hinzu. Das Forschungsschiff bietet weniger Baufläche, eine kleinere Crew und geringere Warp-Leistung als die Voyager. Laut Hersteller soll die begrenzte Ausstattung die Ressourcenplanung erschweren. Der DLC ergänzt den Modus außerdem um Captain Rudolph Ransom, First Officer Maxwell Burke und Crewman Noah Lessing. Die drei Figuren sind ausschließlich in Q Trials verfügbar und gehören nicht zur Hauptkampagne.

Eine zusätzliche Questreihe namens „Spirits of Good Fortune“ erzählt die Geschichte der Equinox-Crew. Dabei trifft sie auf die Ankari und die von ihnen verehrten „Geister des Glücks“. Die Handlung stellt die Besatzung vor Entscheidungen, bei denen ein schnellerer Weg nach Hause mit einem Bruch der Sternenflotten-Prinzipien verbunden sein kann.

Q Trials ist für Besitzer des Hauptspiels ohne Aufpreis enthalten. Der Equinox-DLC kann einzeln oder über den Expansion Pass bezogen werden; Pass-Besitzer erhalten ihn ohne zusätzliche Kosten. Beide Inhalte erscheinen für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Steam-Seite des Equinox-DLCs nennt den 1. Oktober 2026 als Erscheinungstermin und bestätigt, dass das Hauptspiel zum Spielen erforderlich ist.

Fakten zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown