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March of Giants: Pioneer Playtest startet am 7. Oktober

von Hannes Linsbauer0

Ubisoft nimmt Anmeldungen für den Test entgegen

Der Pioneer Playtest von March of Giants findet vom 7. bis 18. Oktober auf Steam statt. Ubisoft hat die Anmeldung für den Test geöffnet. Das 4-gegen-4-MOBA soll im Sommer 2027 in den Early Access starten.

Im Spiel treten Teams aus vier Personen gegeneinander an und unterstützen jeweils einen gewaltigen Giant. Die Auswahl und Kombination der Figuren soll unterschiedliche Rollen und Taktiken ermöglichen. Der Playtest soll laut Ubisoft Gelegenheit geben, das Spiel vor dem geplanten Early Access auszuprobieren und Rückmeldungen zu geben.

Am 7. Oktober ist zusätzlich eine YouTube-Premiere zu March of Giants angekündigt. Ubisoft hat außerdem eine Vorstellung seiner Vision für das Spiel veröffentlicht. Der Publisher plant den Early Access für Sommer 2027.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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