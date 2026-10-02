ArcheAge Chronicles erhält Demo beim Steam Next Fest

Spielbare Vorschau läuft vom 19. bis 26. Oktober

ArcheAge Chronicles erhält eine kostenlose Demo im Steam Next Fest. Sie soll vom 19. bis 26. Oktober verfügbar sein; der Zugang erfordert laut Ankündigung weder Anmeldung noch Zugangscode. Die Demo konzentriert sich auf Kämpfe, Klassen und Handlung.

Der Ausschnitt führt nach Diamond Shores und lässt vier Klassen ausprobieren: Warrior, Ranger, Berserker und Mage. Erstmals soll auch öffentliches PvP enthalten sein. Der Publisher beschreibt den Build als Vorschau auf die Action-RPG-Ausrichtung des Spiels.

Lebenssimulationselemente wie Housing und Handel sind in dieser Demo nicht enthalten. Der begrenzte Umfang legt den Schwerpunkt auf den Kampf und die erzählerischen Inhalte, statt alle geplanten Systeme abzubilden. Die Ankündigung nennt Steam als Plattform für Demo und Early Access.

Die Steam-Seite von ArcheAge Chronicles bündelt Informationen zum Spiel. Dort soll die Vorschau während des Next Fest bereitstehen.