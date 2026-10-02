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Elta: Defy All Gods erscheint im Februar 2027, Demo jetzt verfügbar

von Hannes Linsbauer0

Demo auf PC und Konsolen veröffentlicht

Elta: Defy All Gods erscheint am 2. Februar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine kostenlose Demo ist ab sofort auf allen drei Plattformen verfügbar. Focus Entertainment veröffentlicht das Action-Adventure.

Die Demo dauert laut Publisher weniger als eine Stunde und führt in die Geschichte von Victus ein, einem Krieger-Mönch, der einem verlorenen Drachengott begegnet. Der Ausschnitt verbindet Martial-Arts-Kämpfe mit Plattformpassagen und Erkundung in einer Science-Fiction-Welt. Am Ende wartet ein Bosskampf gegen den Auserwählten von Kan Loa.

Die Vollversion soll zum Start 29,99 Euro kosten. Wer vorbestellt, erhält den Vanguard-Rüstungsskin als kosmetischen Bonus. Die Demo bietet damit einen ersten Eindruck von Kampfsystem, Bewegung und der erzählerischen Ausgangslage, ohne die vollständige Handlung vorwegzunehmen.

Die Demo ist über Steam erhältlich. Focus Entertainment hat die Plattformen und den Veröffentlichungstermin im offiziellen Blog bestätigt.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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