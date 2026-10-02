Metro Redux erhält im Oktober ein kostenloses Next-Gen-Update

Kostenloses Upgrade erscheint gestaffelt auf PC und Konsolen

Die beiden Redux-Spiele Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux erhalten kostenlose Next-Gen-Updates. Die PC-Fassung erscheint am 22. Oktober, Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen am 29. Oktober. Besitzer der bisherigen Spiele sollen das Upgrade ohne Zusatzkosten erhalten.

Deep Silver betont, dass die Neuauflagen ihre bisherige visuelle Identität behalten. Die Aktualisierung umfasst unter anderem hochauflösende Texturen, überarbeitete Animationen und Audio sowie Verbesserungen an den Umgebungen und der Bedienung. Es handelt sich damit um technische Erweiterungen der Redux-Versionen und nicht um ein Remake.

Auf den Konsolen sind native Versionen mit bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde vorgesehen. Mit geeigneter Anzeige soll auch eine höhere Bildrate möglich sein. Auf PS5 Pro kommt PSSR zum Einsatz; Xbox Series X nutzt laut Ankündigung TSR und zusätzliche Kantenglättung. DualSense-Funktionen und räumlicher Klang ergänzen die Konsolenfassungen.

Die PC-Version erhält unter anderem DLSS-Unterstützung und Verbesserungen beim Audio. Weitere Details zu den einzelnen Plattformen stehen in der Ankündigung von Deep Silver.