Steam Autumn Sale läuft bis zum 8. Oktober

Rabattaktion endet am 8. Oktober

Der Steam Autumn Sale ist gestartet. Bis zum 8. Oktober um 10 Uhr vormittags pazifischer Zeit bietet Valves Plattform Preisnachlässe auf eine breite Auswahl an PC-Spielen. Das Ende der Aktion fällt damit in Europa auf den Abend desselben Tages.

Das Angebot umfasst Titel aus unterschiedlichen Genres und Erscheinungsjahren. Welche Spiele reduziert sind und wie hoch der jeweilige Rabatt ausfällt, hängt vom einzelnen Angebot ab. Die Aktionsseite bündelt die teilnehmenden Spiele und ermöglicht die Suche nach Kategorien.

Zusätzlich können Nutzerinnen und Nutzer über die Entdeckungswarteschlange täglich einen Sticker erhalten. Die Funktion führt durch Empfehlungen im Steam-Katalog und ergänzt die saisonale Aktion um ein kosmetisches Sammelobjekt.

Die vollständige Übersicht ist auf der offiziellen Steam-Seite zu finden. Preise und Verfügbarkeit können je nach Region variieren.