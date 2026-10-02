Masters of Albion erhält New Beginnings-Update

Das Update überarbeitet Fortschritt, Kämpfe und Arcadium

Für Masters of Albion ist das Update „New Beginnings“ erschienen. 22cans nimmt damit mehrere Systeme des Early-Access-Aufbauspiels in Angriff. Die Änderungen betreffen unter anderem den Spielfortschritt, die Nachtkämpfe und Arcadium.

Die Entwickler haben die Progression neu strukturiert und die Night Fights überarbeitet. Auch die Design Table wurde angepasst, damit Rückmeldungen der Community besser in die weitere Entwicklung einfließen können. Technisch wechselt das Spiel von HDRP auf URP. Laut Studio erreichten interne Tests dadurch in bestimmten Situationen bis zu doppelte Bildraten; das ist kein allgemeines Leistungsversprechen für jedes System.

Arcadium erhält eine neue Oberfläche und ein Kartensammelsystem. Außerdem breitet sich die Korruption von Orkenstone weiter aus und verändert die Herausforderungen. Die Änderungen sollen den laufenden Ausbau des Spiels begleiten, das sich weiterhin im Early Access befindet.

Masters of Albion auf Steam enthält weitere Informationen zum Spiel und zum Update. Während des Steam Autumn Sale ist der Titel laut Ankündigung zudem rabattiert.