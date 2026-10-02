Permafrost: Story-Trailer zeigt den Ursprung des ewigen Winters

Ein neuer Story-Trailer zu Permafrost blickt auf die Katastrophen zurück, die den Mond zersplitterten und die Erde in einen dauerhaften Winter stürzten. Das Survival-Spiel startet am 9. Oktober 2026 auf PC in den Early Access.

Der von SpaceRocket Games und Toplitz Productions veröffentlichte Trailer zeichnet den Weg in die vereiste Welt des Spiels nach. Eine Reihe von Katastrophen gipfelte darin, dass der Mond zerbrach und die Zivilisation zusammenbrach. Die Erde ist seither von Schnee und Eis bedeckt. Das Video stellt damit den Hintergrund der Handlung vor, bevor der Early Access beginnt.

Die Geschichte folgt Rook, einem Ingenieur, der durch ein Funksignal in die Wildnis gelockt wird. Es stammt von Icarus, einem lange für verloren gehaltenen Freund. Rook sucht nach ihm und versucht zugleich, das Geheimnis des zerbrochenen Mondes zu entschlüsseln. Der Trailer konzentriert sich auf diese Ausgangslage und zeigt die lebensfeindliche Umgebung, in der die Suche stattfindet.

Die Spielwelt führt durch gefrorene Städte und offene Landschaften. Kälte, Stürme und knappe Vorräte bestimmen die Erkundung. Rook muss Ressourcen sammeln, jagen, Ausrüstung herstellen und Unterkünfte aufbauen. Auch von Fraktionen kontrollierte Gebiete gehören zu den Gefahren. Ein Hund begleitet die Hauptfigur, erkundet die Umgebung, warnt vor Bedrohungen und kann Vorräte tragen.

Permafrost lässt sich allein oder im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Personen spielen. Die Gruppe kann Aufgaben aufteilen und ein Netz aus Unterschlüpfen errichten. Laut offizieller Beschreibung soll der Koop-Modus die Herausforderungen der Spielwelt nicht vereinfachen, sondern das gemeinsame Überleben ermöglichen.

Der Early Access startet am 9. Oktober 2026 für PC. Neben Steam nennt der Publisher auch GOG und den Epic Games Store als Plattformen. Eine Preisangabe enthält die Ankündigung nicht.

Auf der Steam-Seite beschreibt das Team den Early Access als laufende Entwicklungsphase und rechnet mit mindestens zwölf Monaten bis zur vollständigen Version. In dieser Zeit sollen unter anderem weitere Biome, Quests, Spielmechaniken und Verbesserungen an der Bedienung hinzukommen. Der Start am 9. Oktober ist somit der Beginn einer geplanten Weiterentwicklung, nicht die Veröffentlichung der fertigen Version.

Weitere Details finden sich auf der offiziellen Steam-Seite zu Permafrost.