Jagex kündigt viertes RuneScape-MMO und große Updates für die Reihe an

Jagex hat auf dem bislang größten RuneFest ein viertes MMO im RuneScape-Universum angekündigt. Das noch namenlose Projekt befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase und soll die Welt Gielinor mit der Unreal Engine umsetzen.

Mehr als 6.000 Fans besuchten das Event am Wochenende im NEC Birmingham. Einen ersten Blick auf das neue Online-Rollenspiel gab es bereits, konkrete Informationen zu Titel, Plattformen oder Veröffentlichungstermin fehlen jedoch. Jagex beschreibt das Projekt als eigenständiges MMO für eine neue Spielergeneration, das die für die Reihe typische Freiheit und Community-Ausrichtung fortführen soll. Details fasst das Unternehmen in seiner offiziellen RuneFest-Ankündigung zusammen.

Auch für das bestehende RuneScape stehen größere Änderungen bevor: Am 2. Dezember soll RuneScape Reignited starten. Die Neuauflage bündelt laut Jagex überarbeitete Systeme, einen erneuerten Einstieg und einen Adventure Guide. Vom 2. bis 12. Dezember soll der Zugang ohne Mitgliedschaft möglich sein. Eine offizielle Seite zu Reignited nennt zudem die Remaster-Arbeiten an der Reise durch Gielinor; weitere Teile sollen 2027 folgen.

Für Old School RuneScape ist die Öffnung von Menaphos im Jahr 2027 geplant. Die Stadt soll ein neues Kapitel der Amascut-Geschichte einleiten. Dazu gehören die Meisterquest „Fool’s Gold“, der erste Skill-Dungeon des Spiels und der Seelenaltar in Jalanam. Bereits am 20. Oktober soll außerdem der Endgame-Raid „The Fractured Archive“ erscheinen. Im November sind Hardcore-Welten angekündigt. Die Roadmap umfasst darüber hinaus weitere Quests und eine Überarbeitung von Mining und Smithing.

RuneScape: Dragonwilds erhält im Dezember zunächst das Update „Luminance“. Es führt unter anderem Elfen und den Gebet-Skill ein und bildet den Auftakt zur „Blood Crystal Saga“, die 2027 beginnt. Geplant sind weitere Gebiete, Gegner, Quests und Ausrüstung. Jagex kündigt außerdem einen offiziellen Mod-Browser für 2027 an.

Über die Spiele hinaus arbeitet das Studio mit dem Creator Charlie White, bekannt als MoistCr1TiKaL, und Lyrical Media an einer animierten Adaption der Welt und Figuren von Gielinor. Besetzung, Format und Starttermin der Serie sind noch nicht bekannt. Das RuneFest fand am 3. und 4. Oktober statt und bot neben den Ankündigungen auch Orchesterauftritte sowie die Rückkehr der Golden Gnome Awards.