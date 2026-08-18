Elementa bringt Silver Palace zur gamescom 2026 nach Köln und zur Anime NYC. Besucher können das Open-World-Action-RPG anspielen, Bühnenprogramme und Cosplay erleben. Der gamescom-Stand befindet sich in Halle 6, Stand C021.

Silver Palace feiert 2026 seinen ersten Auftritt auf der gamescom und ist außerdem auf der Anime NYC vertreten. Das mit Unreal Engine 5 entwickelte Open-World-Action-RPG soll in Köln unter anderem mit einer spielbaren Demo, Bühnenprogramm, Foto-Bereich und Merchandise-Aktionen präsentiert werden.

Demo, Bühnenprogramm und Cosplay auf der gamescom

Am gamescom-Stand in Halle 6, Stand C021, plant Elementa mehrere interaktive Bereiche. Neben Hands-on-Gameplay sind täglich vier thematische Bühnenshows vorgesehen, darunter Live-Musik, Tanz-Acts, Gameplay-Sessions und Mini-Games. Außerdem sollen Promo-Videos, Cosplay-Auftritte und Fotomöglichkeiten Teil des Programms sein.

Als Motiv für den Foto-Bereich ist unter anderem die Kürbis-Kutsche aus der Cinderella-Boss-Szene vorgesehen. Professionelle Cosplayer sollen Figuren wie Detective, Cinderella, Alf, Red Rose, Lorin und Argos darstellen. Für bestimmte Aktivitäten vor Ort – darunter Check-ins, Social-Media-Aktionen, Vorregistrierungen und Gameplay-Sessions – kündigt Elementa zudem Merchandise als Belohnung an.

Anime NYC vom 20. bis 23. August

Auch auf der Anime NYC im Javits Convention Center in New York ist Silver Palace vertreten. Die Messe läuft vom 20. bis 23. August 2026, der Stand des Spiels trägt die Nummer 2011. Konkrete Details zu den dort geplanten Aktivitäten wurden bislang nur allgemein angekündigt.

Nach Angaben von Elementa hat Silver Palace nach Abschluss des sogenannten Dichotomy-Betatests weltweit mehr als zehn Millionen Voranmeldungen erreicht. Ein Veröffentlichungstermin wurde im Rahmen der aktuellen Messeankündigung nicht genannt.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie über die offiziellen Profile auf X, Facebook, Discord und YouTube.