Marvel Tokon: Fighting Souls im Test

Der Kampf gegen den Champion

Grundsätzlich sind Geschichten bei Fighting Games ja sowieso so eine Sache, doch auch bei Marvel Tokon gehen Einzelspieler zumindest nicht vollkommen leer aus. Das Setting ist schnell erklärt: Der übermächtige Kämpfer namens Champion – ja, nein, kein Witz, der heißt wirklich so – sehnt sich nach würdigen Gegnern und möchte deshalb die Erde auf die Probe stellen. Können ihm die Helden einen spannenden Kampf liefern, ist er zufrieden. Wenn nicht … löscht er die Erde einfach aus. Ein bisschen radikal, aber hey, wer bin ich als Marvel -Fan, das zu hinterfragen?

Bevor die Helden und Schurken allerdings gegen den Champion antreten dürfen, müssen sie sich zunächst untereinander messen, denn nur die Stärksten sind gut genug für ihn. Dafür müssen die Team-Captains – also Spider-Man, Captain America, Storm, Doctor Doom und Ghost Rider – jeweils drei weitere Mitglieder für ihre Mannschaft finden. Ist das geschafft, kann das Turnier um die Rettung der Welt auch schon beginnen.

Erzählt werden die Geschichten – insgesamt gibt es fünf alternative Handlungsbögen rund um die verschiedenen Teams – in einem charmanten Comic-Stil. Klassische Cutscenes gibt es nur selten, stattdessen wird die Handlung hauptsächlich durch das Umblättern einzelner Comicseiten präsentiert. Wer selbst Comics liest oder zumindest schon einmal einen in der Hand hatte, dürfte sofort wissen, was ich meine. Die verschiedenen Panels sind dabei qualitativ wirklich hervorragend gezeichnet und ebenso überzeugend vertont – und das sogar auf Deutsch.

Die Geschichten selbst unterhalten allerdings nicht sonderlich lange und dienen merklich eher als Einführung sowie als Gelegenheit, die verschiedenen Figuren auszuprobieren. Außerdem lässt sich eine weitere spielbare Figur freischalten: der Champion selbst. Abgesehen davon spielen sich die fünf Handlungsstränge allerdings größtenteils ähnlich, auch wenn sie sich in ihrer Stimmung durchaus unterscheiden.

Neben der Story bietet Marvel Tokon für Solospieler noch weitere Modi wie etwa den Arena-Modus, in dem man ebenfalls einige Zeit verbringen kann. Trotzdem fällt das Gesamtpaket für reine Einzelspieler recht überschaubar aus. Wer mit Multiplayer-Kämpfen wirklich gar nichts anfangen kann, dem fällt es mir schwer, hier einen klaren Daumen nach oben zu geben. Doch Marvel Tokon hat noch einiges mehr zu bieten – und genau da geht es im Grunde erst richtig los.