Loot Dungeon startet am 18. August auf Steam

Das Berliner Studio Electric Kite veröffentlicht heute mit Loot Dungeon einen Dark-Fantasy-Roguelite-Dungeon-Crawler für PC. Im Mittelpunkt stehen kurze Runs, zufällige Builds und dauerhafte Fortschritte nach jedem Tod.

In Loot Dungeon beginnen Spieler schwach, kämpfen sich durch Dungeons, sammeln Beute und wählen Perks, um im Verlauf eines Runs unterschiedliche Charakter-Builds aufzubauen. Möglich sind laut Entwickler unter anderem kritische Treffer, Lebensraub, defensive Tank-Varianten sowie manuelle oder auf automatische Angriffe ausgelegte Spielweisen.

Der Tod beendet einen Durchlauf, dient gleichzeitig aber als Teil des Fortschrittssystems. Zwischen den Runs lassen sich permanente Verbesserungen erwerben. Zusätzlich werden nach und nach neue Charaktere, Fähigkeiten, Funktionen und tiefer gelegene Dungeon-Ebenen freigeschaltet.

Nach Angaben von Electric Kite können frühe Runs weniger als eine Minute dauern, während spätere Durchläufe mit weiter entwickelten Builds auf mehr als 15 Minuten anwachsen. Neben manuellen Angriffen sollen auch Auto-Attack-Builds eine spielbare Option darstellen.

Release auf Steam und Demo

Loot Dungeon ist für PC angekündigt und soll heute am 18. August 2026 auf Steam erscheinen. Auf der Store-Seite steht zudem eine Demo zum Download bereit. Entwickler und Publisher ist Electric Kite.