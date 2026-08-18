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Das Hexencafé am Zürichsee: Kostenlose Demo jetzt auf Steam verfügbar

von Hannes Linsbauer0

Micjam Games hat eine kostenlose Demo zu Das Hexencafé am Zürichsee: Der letzte Eintrag veröffentlicht. Die narrative Visual Novel verbindet Mystery und Fantasy am Zürichsee und ist auf Deutsch und Englisch spielbar.

Die kostenlose Demo auf Steam kann ab sofort heruntergeladen werden. Das Hexencafé am Zürichsee: Der letzte Eintrag stammt vom Schweizer Indie-Studio Micjam Games, das zugleich als Entwickler und Publisher auftritt. Das Adventure erzählt eine eigenständige Geschichte rund um Liva Kern und einen rätselhaften letzten Eintrag im Archiv eines magischen Cafés am Zürichsee.

Spieler treffen Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen und zu unterschiedlichen Enden führen können. Laut Steam ist der Titel vollständig mit deutschen und englischen Texten spielbar. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für das Hauptspiel wurde noch nicht genannt.

Teilnahme am Steam Next Fest im Oktober geplant

Nach Angaben von Micjam Games soll Das Hexencafé am Zürichsee: Der letzte Eintrag außerdem am Steam Next Fest im Oktober 2026 teilnehmen. Das Steam Next Fest findet vom 19. bis 26. Oktober 2026 statt und stellt kommende Spiele mit spielbaren Demos in den Mittelpunkt.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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