Die Open-World-Piraten-Sandbox Kaperfahrt erscheint am 1. Dezember 2026 für PC auf Steam. Der Solo-Entwickler Kleinod plant zudem eine spielbare Demo für das Steam Next Fest im Oktober.

Kaperfahrt ist eine Open-World-Piraten-Sandbox des deutschen Solo-Studios Kleinod. Laut der offiziellen Steam-Seite bevölkern mehr als 200 KI-Kapitäne die Karibik. Sie verfolgen eigene Ziele, handeln und agieren unabhängig davon, ob der Spieler in ihrer Nähe ist.

Zum Spiel gehören außerdem eine reaktive Wirtschaft, Seeschlachten in Echtzeit, fünf um politische Macht konkurrierende Häuser sowie 23 besondere Kapitäne auf einer sogenannten Blacklist. Eroberte Schiffe können der eigenen Flotte hinzugefügt werden; bis zu vier Schiffe kämpfen dabei gemeinsam in Formation.

Die Veröffentlichung ist für den 1. Dezember 2026 auf Steam vorgesehen. Der Entwickler hat außerdem angekündigt, Kaperfahrt mit einer Demo beim Steam Next Fest im Oktober zu präsentieren. Die Veranstaltung findet laut Valve vom 19. bis 26. Oktober 2026 statt.

Ein 63 Sekunden langer Ankündigungstrailer auf YouTube zeigt erste Spielszenen: