Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure Provoron von Solo-Entwicklerin Tara Kan ist seit 17. August 2026 für PC auf Steam erhältlich. Im Mittelpunkt steht die weiße Krähe Ankou, die Dämonen in den Köpfen anderer sehen kann.

Provoron erzählt eine persönliche Geschichte über Erwachsenwerden, Einsamkeit und Zweifel. Spieler übernehmen die Rolle von Ankou, einer weißen Krähe mit der Fähigkeit, die Dämonen zu erkennen, die sich in den Köpfen anderer verbergen.

Das Adventure verbindet handgezeichnete Grafik mit Point-and-Click-Rätseln. Entscheidungen sollen beeinflussen, wie Teile der Geschichte wahrgenommen werden. Die Handlung ist in drei Akte gegliedert und bietet mehrere Enden.

Entwickelt wurde Provoron von Tara Kan als erstes Solo-Projekt. Als Publisher ist Spaghetti Cat beteiligt. Das Spiel ist für PC über Steam erhältlich. Unterstützt werden laut Steam unter anderem deutsche, englische, russische und vereinfachte chinesische Texte.