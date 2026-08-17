Die GamingUp Showcase 2026 wird am 23. August um 20:00 Uhr MESZ auf YouTube und Twitch ausgestrahlt. Geplant sind mehr als 35 Spiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Weltpremieren, Gameplay und Terminankündigungen.

Die digitale Präsentation bringt unabhängige Entwickler, etablierte Studios und Publisher aus dem deutschsprachigen Raum zusammen. Zu den angekündigten Teilnehmern zählen unter anderem Ivy Juice Games, Assemble Entertainment und astragon Entertainment.

Nach Angaben der Veranstalter soll die Show Weltpremieren, neues Gameplay, Bekanntgaben von Veröffentlichungsterminen und Einblicke von Entwicklern umfassen. Konkrete Spieletitel für das Programm wurden in der Ankündigung noch nicht genannt.

Livestream auf YouTube und Twitch

Die GamingUp Showcase 2026 startet am Sonntag, den 23. August 2026, um 20:00 Uhr MESZ. Der Livestream läuft über den offiziellen YouTube-Kanal und den Twitch-Kanal von GamingUp. Zusätzlich sind Co-Streams durch Medienpartner und Content Creator vorgesehen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen GamingUp-Webseite.