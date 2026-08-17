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Cartoon Crime: Zweierteam aus Istanbul zeigt Open-World-Actionspiel

von Hannes Linsbauer0

Das zweiköpfige Indie-Studio BuBa Games aus Istanbul arbeitet an Cartoon Crime, einem Open-World-Actionspiel für PC. Das Projekt befindet sich laut Entwickler noch in einer frühen Alpha-Phase und soll später über Steam im Early Access erscheinen.

In Cartoon Crime erkunden Spieler eine offene Stadt, absolvieren Missionen und können jederzeit zwischen Third-Person- und Top-down-Perspektive wechseln. Geplant sind unter anderem Polizeiverfolgungen, ein Fahndungssystem, rekrutierbare Bodyguards, betretbare Geschäfte sowie Aktivitäten wie Bowling, Billard und Arcade-Spiele.

Entwickler und Publisher ist das unabhängige Zweierteam BuBa Games aus Istanbul. Das Studio hat nach eigenen Angaben bereits ein kurzes Gameplay-Video veröffentlicht, das den aktuellen Entwicklungsstand zeigt. Grafik und Spielerlebnis sollen im weiteren Verlauf der Entwicklung noch überarbeitet und verbessert werden.

Auf der Steam-Seite von Cartoon Crime wird das Spiel derzeit als „Coming soon“ geführt. Eine Veröffentlichung im Early Access ist vorgesehen, einen konkreten Starttermin nennt BuBa Games bislang nicht.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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