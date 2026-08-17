Das zweiköpfige Indie-Studio BuBa Games aus Istanbul arbeitet an Cartoon Crime, einem Open-World-Actionspiel für PC. Das Projekt befindet sich laut Entwickler noch in einer frühen Alpha-Phase und soll später über Steam im Early Access erscheinen.

In Cartoon Crime erkunden Spieler eine offene Stadt, absolvieren Missionen und können jederzeit zwischen Third-Person- und Top-down-Perspektive wechseln. Geplant sind unter anderem Polizeiverfolgungen, ein Fahndungssystem, rekrutierbare Bodyguards, betretbare Geschäfte sowie Aktivitäten wie Bowling, Billard und Arcade-Spiele.

Entwickler und Publisher ist das unabhängige Zweierteam BuBa Games aus Istanbul. Das Studio hat nach eigenen Angaben bereits ein kurzes Gameplay-Video veröffentlicht, das den aktuellen Entwicklungsstand zeigt. Grafik und Spielerlebnis sollen im weiteren Verlauf der Entwicklung noch überarbeitet und verbessert werden.

Auf der Steam-Seite von Cartoon Crime wird das Spiel derzeit als „Coming soon“ geführt. Eine Veröffentlichung im Early Access ist vorgesehen, einen konkreten Starttermin nennt BuBa Games bislang nicht.