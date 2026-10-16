Indie Roundup Week 42: Neue Demos, Steam-Next-Fest-Spiele und frische Ankündigungen

Neue Demos, Steam-Next-Fest-Spiele und frische Ankündigungen: Das Indie Roundup Week 42 bündelt aktuelle Kandidaten aus PC, Browser und Mobile.

In dieser Ausgabe finden sich kostenlose Demos, bevorstehende Veröffentlichungen und bereits spielbare Geheimtipps aus den eingegangenen Studio- und Publisher-Meldungen, die in unserer Mailbox gelandet sind. Wir können leider nicht immer alle Meldungen berücksichtigen, der Andrang ist recht groß, aber schon Ende nächster Woche gibt es eine weitere Ausgabe des „Indie-Roundup“ für euch.

Camping Resort Simulator

In Camping Resort Simulator verwandelt ihr eine Küste in einen eigenen Ferienplatz. Die Demo bietet Stellplätze, Bungalows, Pool, Beach Club und eine erste Abendveranstaltung und ist bis zum 26. Oktober kostenlos auf Steam spielbar. Der Early Access startet am 4. November 2026; die Demo und die Oberfläche sind auch auf Deutsch verfügbar.

Carve and Sort: Tidy Up your Pumpkin Patch!

Carve and Sort erscheint am 27. Oktober für 5,99 US-Dollar auf Steam. Ihr schnitzt Kürbisse mit Messer und Bohrer, höhlt sie aus und sortiert sie anschließend in 26 Regale. Der entspannte Titel unterstützt ein bis vier Personen im Splitscreen oder online; bis zum Start lässt sich die Schnitzbank kostenlos im Browser ausprobieren.

Dadi Kingdom

Dadi Kingdom kombiniert ein Action-RPG mit königlichen Entscheidungen. Vor dem Thron urteilt ihr über Bittsteller, während ihr außerhalb der Mauern mit Schwert, Magie oder Bogen kämpft, Drachen auf Missionen schickt und zwischen Kirche und Magiern wählt. Die kostenlose Demo ist beim Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober dabei; der Early Access startet am 7. Dezember 2026 auf Steam.

DEEPWARD

DEEPWARD ist ein Horror-FPS-Roguelite in einem alternativen Jahr 1920. Ihr stellt drei von sechs Helden zusammen und wechselt während des Gefechts zwischen ihnen; der dauerhafte Tod eines Charakters beendet seinen Einsatz für den jeweiligen Run. Die kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar und nimmt am Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober teil. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Demon Summoner Idle: Dark RPG

Demon Summoner Idle: Dark RPG ist noch bis zum 19. Oktober bei Google Play kostenlos. Die Kämpfe laufen automatisch, während ihr Ausrüstung, Fähigkeiten und bis zu sechs beschworene Dämonen zusammenstellt. Drei Klassen, 150 Stufen, Wiedergeburtssysteme und bis zu acht Stunden Offline-Fortschritt gehören zum Umfang; Werbung und In-App-Käufe gibt es laut Studio nicht.

Disbond

Der Multiplayer-Zombie-FPS Disbond setzt auf ein Infektionsprinzip, bei dem jede Runde mit Menschen beginnt und nach kurzer Zeit ein Spieler zum Zombie wird. Beide Seiten verfügen über eigene Klassen und Fähigkeiten; neben Überlebenskarten gibt es Flucht-Szenarien. Die kostenlose Demo ist beim Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober dabei und kann über die Steam-Seite heruntergeladen werden.

Feudal Craft

Die handgezeichnete Kolonie-Simulation Feudal Craft ist am 13. Oktober für PC auf Steam erschienen. Als kleiner Lehnsherr baut ihr eine Siedlung auf, entwickelt die Fähigkeiten einzelner Bauern, schmiedet Ausrüstung und balanciert Nahrung, Gold, Soldaten und die Gunst des Königs. Magie und groß angelegte Imperiumskriege gibt es nicht; der Fokus liegt auf dem Alltag einer mittelalterlichen Gemeinde.

I Only Moved My Mouse

Bei I Only Moved My Mouse wird der Cursor zum Schwert. Jede Attacke entsteht durch Mausbewegungen, während Tower-Defense-, Roguelite- und Incremental-Systeme für den langfristigen Aufbau sorgen. Die kostenlose, fast vollständige Demo auf Steam ist bereits auf Deutsch spielbar; der PC-Release ist für den 6. November angekündigt.

KESSLER: Orbital Incremental

In KESSLER: Orbital Incremental löst ein einziger Schuss eine Kettenreaktion im Orbit aus. Trümmer treffen weitere Satelliten, während Upgrades, Schuss-Modifikatoren und Funksprüche der Bodenkontrolle den nächsten Durchlauf verändern. Die kostenlose Demo ist bereits verfügbar; die Vollversion soll am 6. November für PC auf Steam erscheinen.

Meow Dungeon: Idle Cat RPG

Das Idle-Party-RPG Meow Dungeon ist seit dem 11. Oktober für Mac erhältlich. Ihr stellt ein Team aus drei Katzen zusammen, legt Fähigkeiten und Ausrüstung fest und lasst die Kämpfe automatisch ablaufen. 14 Katzenrassen, acht Regionen und 24 Story-Dungeons warten in der Vier-Farben-Pixelgrafik; die Mac-App-Store-Version kostet einmalig 2,99 Euro und verzichtet auf Werbung und In-App-Käufe.

Damit endet die Auswahl für diese Woche. Die genannten Demos und Store-Seiten sind direkt in den jeweiligen Abschnitten verlinkt; Verfügbarkeit und Termine können sich bei den Studios noch ändern.

MMOS: MMO Simulator

MMOS: MMO Simulator setzt euch hinter den Schreibtisch eines Online-Rollenspiels. Ihr zeichnet Zonen, entwerft Monster und Beute, bestückt Dungeons und beobachtet autonome Abenteurer, die sich selbstständig entwickeln. Die Demo ist beim Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober spielbar; die Vollversion soll am 11. Dezember auf Steam erscheinen.

Morifis

Das japanische Solo-Projekt Morifis ist nach einem Update vollständig auf Deutsch spielbar. Im Echtzeit-Strategiespiel öffnet ihr den Wald Feld für Feld, legt Wege an und schützt den Komorebi-Stein vor anrückenden Wellen. Rund 50 Verbündete lassen sich kombinieren, dazu kommen 125 Level und die „Waldprüfung“. Das Free-to-play-Spiel läuft im Browser sowie auf iOS und Android.

On the Rocks

On the Rocks bringt bis zu vier Personen in eine postapokalyptische Bar. Die Demo für das Steam Next Fest erweitert das Spiel um Online-Koop: Gemeinsam sammelt ihr Ressourcen, jagt mutierte Kreaturen, braut Getränke und baut den Treffpunkt der Wüste wieder auf. Die Demo ist bereits für PC auf Steam verfügbar und läuft während des Festivals vom 19. bis 26. Oktober.

Orion Blue

Das gemütliche Angelabenteuer Orion Blue verbindet Fischen, Materialgewinnung und den Ausbau eines eigenen Boots. Die kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar und nimmt am Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober teil. Die PC-Version soll am 30. November erscheinen; auf der Insel warten 14 Bewohner, zehn davon mit eigener Romanzenroute.

Silk & Sorrow

Silk & Sorrow ist das Debüt des belgischen Zweierstudios Snowberry Games. Zwei Kinder steigen in die Chrysalis hinab, eine Welt, in der alles Weggeworfene landet. Das handgezeichnete Koop-Abenteuer für zwei Personen erscheint 2027 für PC; eine Demo ist für Dezember angekündigt. Licht wird dabei zur gemeinsamen Ressource: Ein leuchtender Glint kann immer nur an einem Ort sein, sodass beide Spieler ihre Aufgaben koordinieren müssen. Mehr Informationen gibt es auf der Steam-Seite.

Squarrel.io

Squarrel.io verbindet Zwei-Team-Tic-Tac-Toe mit vielen kleinen Spielen. Jedes Feld des Bretts enthält ein anderes Minispiel – von Reaktion und Puzzle bis Rennen, Rhythmus und Poker. Wer den Rekord eines Felds schlägt, erobert es für sein Team. Das Browser-Spiel aus Tschechien läuft ohne Download und Konto direkt auf der offiziellen Website.

THE GAFFER

THE GAFFER versetzt euch in die Rolle eines Fußballmanagers im England der Jahre 1959 bis 1989. Neben Kader und Spielen gehören die Stammkneipe, der Vereinsvorsitzende, die Lokalzeitung und schlammige Plätze zur bewusst nostalgischen Präsentation. Das Spiel von Pitchwork Studios erscheint am 30. Oktober für Windows, Mac, Linux und Steam Deck auf Steam.

Tutorial Hell

In Tutorial Hell wird das Einführungssystem selbst zum Gegenspieler. Das First-Person-Comedyspiel versucht, euch mit Manipulationen, Täuschungen und Lügen auf falsche Fährten zu locken. Die kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar.

UMBRATIO – The Odds Are Fixed

In UMBRATIO führt ihr keine Kämpfer direkt, sondern eine illegale Arena. Die Singleplayer-Management-Simulation lässt euch Quoten prüfen, Broker-Informationen kaufen, Verletzungen analysieren und vor den Matches eingreifen. Die kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar und für das Steam Next Fest angekündigt; ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.