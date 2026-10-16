Call of Duty: Modern Warfare 4 – DMZ startet am 20. Oktober im Early Access

Der neue DMZ-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 4 startet am 20. Oktober im Early Access für digitale Vorbesteller.

DMZ ist als vollwertiger Extraction-Shooter innerhalb von Call of Duty: Modern Warfare 4 angelegt. Die Einsätze führen in die Exclusion Zone Hajin, wo Squads Missionen erledigen, Ressourcen sammeln und selbst entscheiden, wann sie den Rückzug antreten. Wer scheitert oder nicht rechtzeitig extrahiert, verliert die während des Einsatzes gesammelte Ausrüstung.

Im Unterschied zur ursprünglichen Beta aus Modern Warfare 2 bietet die neue Fassung eine eigene Story-Struktur. Story Missions bilden die übergeordnete Handlung, Dynamic Operations setzen wechselnde Hauptziele und Side Ops ergänzen kleinere Aktivitäten. Außerdem gibt es ein FOB-System mit langfristiger Progression über 70 Stufen, Operator-Traits und ein Crafting-System über den 3D-Drucker.

Hajin umfasst mehr als 60 benannte Points of Interest. Die Bereiche erhalten unterschiedliche Threat Levels von „Low“ bis „Extreme“, wodurch sich Risiko und mögliche Beute verändern. Gegner, Bosse, Fahrzeuge und dynamische Ereignisse sollen die Entscheidungen während eines Einsatzes beeinflussen.

Der Early Access beginnt am 20. Oktober für Käufer der digitalen Standard- oder Vault Edition. Der vollständige Start von Call of Duty: Modern Warfare 4 folgt am 23. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Battle.net sowie Nintendo Switch 2. Der offizielle DMZ-Deep-Dive von Call of Duty erklärt die zentralen Systeme.

Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare 4