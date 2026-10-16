Dark Hours: Anomalies erscheint am 29. Oktober im Steam Early Access

Dark Hours: Anomalies startet am 29. Oktober im Steam Early Access und setzt auf kooperatives Beobachtungs-Horror für bis zu vier Personen.

Piece of Cake Studios kündigt den eigenständigen Titel im Universum von Dark Hours an. Die Crew sitzt in einer endlosen Zeitschleife fest und muss Anomalien von der normalen Realität unterscheiden, um dem verfluchten Schauplatz zu entkommen.

Als Einsatzgebiet dient ein verlassener Bahnhof mit Haupthalle, Geschäften, Büros, Restaurants und versteckten Wartungsgängen. Die Gruppe untersucht jeden Bereich, merkt sich Veränderungen und entscheidet anschließend, ob die Umgebung unauffällig oder von einer Anomalie heimgesucht ist. Eine falsche Einschätzung setzt den Ablauf zurück.

Der Koop-Modus unterstützt ein bis vier Personen. Mehr als 40 übernatürliche Anomalien sollen für wechselnde Situationen sorgen. Neben der Beobachtung bleibt der ursprüngliche Raubzuggedanke erhalten: Wertgegenstände können eingesammelt werden, dürfen aber nicht von der eigentlichen Suche ablenken.

Die eigenständige Steam-Version kostet zum Start 1,99 US-Dollar. Besitzer des ursprünglichen Dark Hours erhalten den neuen Modus am 22. Oktober als kostenloses Update für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein erster Playtest läuft am Wochenende ab dem 16. Oktober. Der offizielle Trailer zeigt den Ablauf der Anomalien-Jagd.

Fakten zu Dark Hours: Anomalies