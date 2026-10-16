TROLLHEIM: GNOMES angekündigt

TROLLHEIM: GNOMES ist ein neues Survival-Crafting-Spiel für bis zu acht Personen und soll noch 2026 im Steam Early Access erscheinen.

Das Projekt wurde beim IGN Fan Fest angekündigt. Entwickelt wird es von einem Team, zu dessen Mitgliedern frühere Entwickler von Mojang, DICE und Ubisoft gehören. Im Mittelpunkt steht eine offene Spielwelt, in der die Gruppe gemeinsam Ressourcen sammelt, eine eigene Basis errichtet und sich gegen die Gefahren der Umgebung behauptet.

Die Mehrspieler-Ausrichtung ist ein zentraler Bestandteil von TROLLHEIM: GNOMES. Bis zu acht Personen sollen die Spielwelt gemeinsam erkunden und die Aufgaben untereinander aufteilen können. Welche Systeme im späteren Early Access enthalten sind und wie sich die Welt im weiteren Verlauf entwickelt, will das Studio schrittweise bekannt geben.

Der Start ist für 2026 im Steam Early Access vorgesehen. Ein genauer Termin wurde bisher nicht genannt. Der frühe Zugriff soll dem Team ermöglichen, die Survival-, Crafting- und Erkundungssysteme gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln.

Fakten zu TROLLHEIM: GNOMES