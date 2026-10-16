Ratatan ab sofort für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erhältlich

Ratatan ist ab sofort als physische Version für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 im Handel erhältlich.

Das Rhythmus-Roguelike-Actionspiel von Ratata Arts und Game Source Entertainment verbindet seitlich scrollende Kämpfe mit rhythmusbasierten Kommandos. Die physische Switch-2-Version kostet 44,99 Euro, die Ausgabe für PlayStation 5 ist für 39,99 Euro erhältlich.

Im Mittelpunkt stehen Gefechte, deren Aktionen sich am Takt des Soundtracks orientieren. Mehr als 100 Figuren können gleichzeitig an den Kämpfen beteiligt sein. Die Gruppe steuert ihre Einheiten durch die abwechslungsreichen Abschnitte und muss den richtigen Moment für Angriffe, Verteidigung und weitere Befehle finden.

Ein kooperativer Mehrspielermodus unterstützt bis zu vier Personen. Dadurch lässt sich die Reise durch die Welt von Ratatan gemeinsam bestreiten, während die einzelnen Runs mit zufälligen Herausforderungen und wechselnden Gefahren für den Roguelike-Anteil sorgen.

Weitere Informationen liefern die offizielle Nintendo-Seite und die Steam-Seite. Neben den Handelsversionen ist das Spiel auch digital für die aktuellen Plattformen erhältlich.

Fakten zu Ratatan