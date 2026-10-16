Stuntman: Hollywood zeigt neue Gameplay-Szenen mit K.I.T.T.

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Stuntman: Hollywood zeigt K.I.T.T. aus Knight Rider und weitere filmreife Stunt-Einsätze.

Saber Interactive und Universal haben das neue Video beim Galaxies Autumn Showcase veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen mehrere Szenen, in denen der legendäre, künstlich intelligente Wagen aus Knight Rider durch aufwendig inszenierte Sets gesteuert wird.

Stuntman: Hollywood verbindet Action-Rennen mit Aufgaben aus Film- und Fernsehproduktionen. Die Spieler fahren Fahrzeuge aus bekannten Franchises und müssen Sprünge, Drifts, enge Manöver und andere Stunts möglichst exakt ausführen. Neben Knight Rider dienen unter anderem Jurassic World, Fast & Furious, Back to the Future, Miami Vice und Death Race als Vorlagen für die Szenarien.

Mit erfolgreichen Einsätzen werden neue Herausforderungen und Fahrzeuge freigeschaltet. Zum Fuhrpark gehören neben K.I.T.T. auch die Zeitmaschine aus Back to the Future, Sport- und Muscle-Cars sowie Motorräder. Das Spiel ist als Einzelspieler-Erlebnis ausgelegt.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt den aktuellen Stand. Stuntman: Hollywood ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC angekündigt; ein Veröffentlichungstermin wurde bisher nicht genannt.

Fakten zu Stuntman: Hollywood