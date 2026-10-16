Hela: of Mice & Magic erhält Gameplay-Demo

Die neue PC-Demo von Hela: of Mice & Magic ist zum Steam Next Fest erschienen und unterstützt das Steam Deck.

Knights Peak und Windup Games geben mit der Demo einen ersten Einblick in das Abenteuer rund um eine kleine Maus und eine schützende Hexe. Die spielbare Karte führt durch eine von Nordschweden inspirierte Landschaft und stellt Erkundung, Rätsel und Interaktionen mit der Umgebung in den Mittelpunkt.

Die Maus erhält einen magischen Rucksack, mit dem sich neue Wege erreichen und Hindernisse überwinden lassen. Außerdem sammelt sie Glimmer, hilft den Kreaturen der Region und versucht, die schützende Magie der Hexe zu erneuern. Ein Shade-System erzeugt im Einzelspiel zusätzliche magische Duplikate, die bei komplexeren Aufgaben unterstützen.

Die Demo lässt sich allein oder im lokalen Split-Screen-Koop spielen. Sie ist für begrenzte Zeit auf Windows-PC über Steam, den Epic Games Store und die Xbox-PC-App verfügbar. Steam-Deck-Unterstützung ist ebenfalls enthalten. Die Vollversion soll am 1. Dezember 2026 digital erscheinen.

Hela: of Mice & Magic kommt auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X. Auf Xbox Series S und PC ist das Spiel ausschließlich digital vorgesehen. Der offizielle Gameplay-Trailer gibt einen weiteren Einblick in die Welt.

Fakten zu Hela: of Mice & Magic