Monster Hunter Wilds: Demo und Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 gestartet

Capcom hat eine kostenlose Demo von Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 veröffentlicht und die Vorbestellungen gestartet.

Die Switch-2-Version von Monster Hunter Wilds ist ab sofort im Nintendo eShop vorbestellbar. Das Action-Rollenspiel soll am 4. Dezember 2026 für Nintendos aktuelle Konsole erscheinen. Gleichzeitig steht eine kostenlose Demo zum Download bereit.

Die Fassung für Nintendo Switch 2 ergänzt die bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältliche Version. Capcom setzt bei der Umsetzung auf die bekannten Jagd-, Erkundungs- und Herstellungssysteme der Reihe. Details zum Umfang der Demo wurden in der Ankündigung nicht näher ausgeführt.

Ein offizieller Eintrag bei Nintendo führt die Veröffentlichung für den 4. Dezember 2026.

Fakten zu Monster Hunter Wilds