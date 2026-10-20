AETHUS erscheint Anfang 2027 für PlayStation 5, Xbox, Switch 2 und den Microsoft Store

Das Sci-Fi-Survivalspiel AETHUS wird Anfang 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und den Microsoft Store umgesetzt.

AETHUS erscheint Anfang 2027 neben der bereits verfügbaren PC-Version auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und den Microsoft Store unter Windows. Für Xbox Ally ist eine angepasste Fassung geplant. Die Konsolenversionen entstehen in Zusammenarbeit zwischen dem Ein-Personen-Studio Pawsmonaut Games und dem spanischen Entwickler und Publisher Making Port.

Die PC-Version von AETHUS ist seit dem 6. März 2026 auf Steam erhältlich. Im Mittelpunkt steht die Bergbauingenieurin Maeve, die auf einem abgelegenen Claim nach Rohstoffen sucht und dabei auf die Spuren einer gescheiterten wissenschaftlichen Expedition stößt. Neben dem Abbau von Erzen und Edelsteinen gehören der Ausbau eines modularen Außenpostens, Forschung und die Erkundung unterirdischer Anlagen zu den zentralen Bestandteilen.

Das Spiel ist nicht auf Kämpfe ausgerichtet. Die Expeditionen führen mit Laser, Bohrer und Sprengstoff in immer tiefere Höhlen, während neue Ausrüstung den Zugang zu weiteren Bereichen ermöglicht. Die gefundenen Ressourcen werden für Veredelungsanlagen, hydroponische Farmen und weitere Module verwendet. Anpassbare Spielmodifikatoren sollen unterschiedliche Schwerpunkte zwischen entspannter Erkundung und anspruchsvolleren Survival-Regeln erlauben.

Für die neuen Versionen werden die Steuerung und die Menüs auf Gamepads angepasst. Zusätzlich sind visuelle Verbesserungen, Überarbeitungen einzelner Artworks sowie Maussteuerung über die Joy-Con 2 auf der Switch 2 vorgesehen. Eine deutsche und spanische Lokalisierung ist angekündigt, weitere Sprachen sollen folgen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Konsolen wurde noch nicht genannt.

Fakten zu AETHUS