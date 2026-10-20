Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor erscheint am 6. November für Steam und GOG

Die Neuauflage des Dungeons-&-Dragons-Rollenspiels erscheint am 6. November 2026 für Steam und GOG; eine Demo ist während des Steam Next Fest verfügbar.

SNEG bringt Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor am 6. November erstmals als digitale Version auf Steam und GOG. Die Demo kann bis zum 26. Oktober im Rahmen des Steam Next Fest ausprobiert werden. Der Spielfortschritt soll in die Vollversion übernommen werden.

Das 2001 von Ubisoft veröffentlichte und von Stormfront Studios entwickelte Spiel ist ein rundenbasiertes Party-Rollenspiel in den Forgotten Realms. Die Handlung führt eine Gruppe von Abenteurern in die Ruinen von Myth Drannor, nachdem eine wiederentdeckte Quelle der Macht eine Welle des Bösen über die Region gebracht hat. Die Gruppe wird von Elminster mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.

Für die Neuauflage wurden verschiedene technische Anpassungen vorgenommen. Dazu gehören Breitbilddarstellung bis zu 4K, überarbeitete Hintergrundgrafiken, volle Controller-Unterstützung und eine angepasste Kamera. Die Benutzeroberfläche erhält unter anderem eine neue Aktionsleiste und zusätzliche Tooltips. Außerdem lassen sich die Geschwindigkeit der Kampfanimationen und weitere Komfortoptionen anpassen.

Das Kampfsystem bleibt grundsätzlich rundenbasiert. Optional kann ein Zeitlimit für Züge aktiviert werden, um die Gefechte unter Zeitdruck zu spielen. Ein „Legacy“-Modus bewahrt die ursprüngliche Darstellung und das klassische Spielgefühl. Ergänzt wird die Neuauflage durch Steam-Errungenschaften, Cloud-Speicher, Steam-Deck-Unterstützung und Fehlerkorrekturen.

Fakten zu Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor