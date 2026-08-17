YHKT Entertainment hat Bringer angekündigt. Das narrative Fantasy-Action-RPG entsteht mit Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Mobile und wird auf der Gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar sein.

Mit Bringer arbeitet YHKT Entertainment an einem storyorientierten 3D-Action-RPG, das Echtzeitkämpfe, Erkundung und filmisch inszenierte Handlung miteinander verbinden soll. Der erste offizielle Reveal-Trailer zeigt einen ersten Eindruck von Spielwelt und Kampfsystem. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

Die Handlung spielt in einer Fantasy-Welt, die von alten Zivilisationen, rivalisierenden Fraktionen und gewaltigen Kreaturen geprägt ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei die „Thalassa“ sowie die als „Arkiloth“ bezeichneten Kolosse. Spieler übernehmen die Rolle eines Reisenden mit einem verborgenen Geheimnis und sollen im Verlauf der Geschichte mehr über die Hintergründe der Welt erfahren.

Echtzeitkämpfe mit Charakterwechsel

Im Kampfsystem können Spieler in Echtzeit zwischen Gruppenmitgliedern wechseln und unterschiedliche Waffenmodule einsetzen. Zum Repertoire gehören außerdem Paraden, Ausweichmanöver und Finisher. Laut Entwickler sollen Kämpfe, Erkundung und Storysequenzen möglichst eng ineinandergreifen. Technisch basiert Bringer auf Unreal Engine 5.

Spielbare Demo auf der Gamescom 2026

Seinen ersten öffentlichen Hands-on-Auftritt hat Bringer auf der Gamescom 2026. Besucher können dort eine frühe Demo in Halle 10.1 am Stand E053 ausprobieren. Gezeigt werden soll erstmals spielbares Material mit Fokus auf Kampfsystem, Präsentation und die Verbindung von Gameplay und Erzählung.

Weitere Informationen veröffentlicht YHKT Entertainment über die offizielle Website von Bringer sowie über die offiziellen Kanäle auf X, YouTube, TikTok, Discord und Facebook.