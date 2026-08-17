The Sinking City 2 im Test

Gameplay

Wie anfangs schon erwähnt, hat sich am Gameplay einiges geändert und das wird nicht jedem Fan des ersten Teils gefallen. Gleichgeblieben ist die überflutete Kulisse, wenn auch in einer anderen Stadt. Wir dürfen wieder mit einem Motorboot die Gegend erkunden, Häuser durchsuchen und dabei sowohl Rätsel lösen als auch Gegner erledigen.

Verändert hat sich hingegen das allgemeine Spielgefühl. Zum einen läuft hier alles etwas linearer ab und wir werden nicht mehr von einem Ende der Open World zum anderen gejagt, um Botengänge zu erledigen. Die Wege fühlen sich also sinnvoller an und fügen sich dadurch besser in die Handlung ein.

Zum anderen liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf der Detektivarbeit, sondern auf dem Überleben an sich. Wenn ihr so wie ich Fans von Resident Evil oder Silent Hill seid, werdet ihr den Survival-Horror-Aspekt lieben. Knappe Ressourcen, ein kleines Inventar, das Hoffen auf den nächsten Speicherpunkt, all das gehört bei The Sinking City 2 dazu. Ich muss sagen, mir gefällt die neue Ausrichtung sehr gut, und dieses Gameplay in einer Lovecraft-Welt lässt für Horrorfans fast schon keine Wünsche mehr offen.

Die Kämpfe gegen die mehr als grotesken Feinde sind zwar nicht das absolute Highlight des Games, sorgen aber definitiv für großartige Momente. Man überlegt sich zweimal, ob man lieber an ihnen vorbeirennt oder doch die knappe Munition nutzt, um die von Würmern befallenen Zombies durch gezielte Schüsse aus dem Weg zu räumen. Der Nahkampf sollte gemieden werden, ist aber nicht unmöglich.

Rätsel gibt es natürlich auch wieder einige und die fügen sich gut ins Spielgeschehen ein. Je nach Schwierigkeitsgrad halten diese einen länger auf oder auch nicht, den Kopf zerbrechen werden sich Kenner des Genres aber mit Sicherheit nicht. Eine Zahlenkombination hier oder ein Schieberätsel da, wirklich lange aufhalten wird euch nichts davon.