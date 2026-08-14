Toplitz Productions zeigt gamescom-Lineup mit Weltpremiere

Toplitz Productions hat sein Showreel zur gamescom 2026 veröffentlicht. Gezeigt werden unter anderem Permafrost, Wild West Pioneers und Vikings Dynasty. Zusätzlich kündigt der Publisher die Weltpremiere eines bislang unangekündigten Projekts an.

Der Publisher Toplitz Productions gibt mit einem neuen gamescom-Showreel auf YouTube einen Überblick über sein Messe-Lineup. Neben bereits bekannten Titeln soll im Rahmen von Webedias Find You Next Game Showcase auch ein bislang unangekündigtes Projekt erstmals vorgestellt werden. Weitere Details zu diesem Spiel nennt Toplitz Productions derzeit noch nicht.

Zu den gezeigten Spielen gehört Permafrost, eine Survival-Sandbox in einer dauerhaft vereisten Welt. Der Early-Access-Start für PC ist nach aktuellen Angaben für den 9. Oktober 2026 über Steam, GOG und den Epic Games Store geplant.

Mit Wild West Pioneers ist außerdem ein klassischer Städtebau-Titel Teil des Lineups. Spieler bauen Siedlungen im amerikanischen Grenzgebiet auf, erweitern ihr Einflussgebiet und bereiten die Region auf den Ausbau des Eisenbahnnetzes vor. Der Early-Access-Start für PC ist weiterhin für 2026 vorgesehen.

Vikings Dynasty verlegt das Dynasty-Konzept in ein nordisch geprägtes Szenario. Neben Siedlungsbau und Erkundung nennt Toplitz Productions unter anderem Seefahrt, Schwimmen und Tauchen als Spielelemente. Laut der offiziellen Produktseite ist die Veröffentlichung derzeit für Ende 2026 auf PC vorgesehen.

Die Titel werden auf der gamescom in der Business Area von Toplitz Productions in Halle 4.1, Stand D-038g / C-029g präsentiert. Einen Überblick über weitere Spiele des Publishers gibt es zudem auf der offiziellen Steam-Seite von Toplitz Productions.