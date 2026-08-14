Rebel Wolves und Bandai Namco zeigen in einem neuen Gameplay-Trailer zentrale Mechaniken von The Blood of Dawnwalker. Das Open-World-Action-RPG erscheint am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der neue Gameplay-Trailer zu The Blood of Dawnwalker stellt unter anderem die Vrakhiris, Protagonist Coen sowie die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten bei Tag und Nacht vor. Coen ist tagsüber Mensch und nachts Vampir, wodurch sich je nach Tageszeit andere Fähigkeiten und Herangehensweisen ergeben.

30 Tage und 30 Nächte als zentrale Ressource

Für die Rettung von Coens Familie stehen im Spiel 30 Tage und 30 Nächte zur Verfügung. Beim freien Erkunden des Sangora-Tals vergeht die Zeit nicht automatisch. Bestimmte Quests oder deren Fortschritt verbrauchen jedoch Zeitabschnitte. Entscheidungen darüber, welche Aufgaben verfolgt oder ausgelassen werden, sollen sich entsprechend auf den Verlauf der Geschichte auswirken.

Der Trailer zeigt außerdem das Kampfsystem. Neben den adaptiven Omniattack- und Omniblock-Mechaniken, mit denen Angriffe und Blocks vereinfacht ausgelöst werden können, bietet das Spiel ein richtungsbasiertes System. Dieses setzt stärker auf Timing, präzise Paraden und Konter.

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind über die offizielle Website möglich.