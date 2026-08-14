Daedalic Entertainment hat bei den ersten öffentlichen Daedalic Days Neuigkeiten zu sieben Spielen gezeigt. Im Mittelpunkt stehen der Termin von Woodo, neue Playtests zu Hordeguard und Surviving Deponia sowie mehrere Trailer.

Daedalic Entertainment hat seinen ersten öffentlichen Daedalic-Days-Showcase abgeschlossen. Die Sendung ist auch über Twitch sowie die Steam-Eventseite abrufbar. Gezeigt wurden Neuigkeiten zu insgesamt sieben Spielen.

Woodo erscheint am 16. September

Das Diorama-Puzzlespiel Woodo soll am 16. September 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox erscheinen. Für Nintendo ist in Europa zunächst nur die Standard Edition für Switch vorbestellbar; Käufer sollen ein kostenloses Upgrade Pack für Switch 2 erhalten, sobald dieses verfügbar ist. Zusätzlich wurde eine Endless Summer Edition mit In-Game-Inhalten und dem 34 Titel umfassenden Soundtrack vorgestellt. Das Showcase-Segment zu Woodo ist separat abrufbar.

Playtests für Hordeguard und Surviving Deponia

Für Hordeguard: Winds of the North ist der erste Steam-Playtest gestartet. Das Action-Strategiespiel kombiniert Tower Defense, Ressourcenverwaltung, RPG-Fortschritt und direkte Kämpfe und unterstützt Solo-Spiel sowie lokalen Koop. Interessierte können über die Steam-Seite von Hordeguard Zugriff auf den Playtest anfordern. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt das Spielprinzip.

Auch der Playtest von Surviving Deponia wurde erneut geöffnet. Ein weiterer Test mit neuen Inhalten ist für später im Jahr geplant. Neu vorgestellt wurde außerdem ein Hotspot-System, das zusätzliche Interaktionen mit der Spielwelt und neue Gespräche ermöglichen soll. Der Playtest ist über die Steam-Seite erreichbar. Das ursprüngliche Deponia kann derzeit kostenlos auf Steam beansprucht und anschließend dauerhaft behalten werden.

Neue Einblicke in Ghost Haunting und The Curse of the Crimson Stag

Three Headed Monkey Studios zeigte neues Material aus Ghost Haunting und gab erstmals einen Eindruck von der englischen und deutschen Sprachausgabe. Das Pixel-Art-Point-and-Click-Adventure soll auf der gamescom als spielbare Demo am Daedalic-Stand verfügbar sein. Das Showcase-Segment zu Ghost Haunting zeigt die neuen Szenen.

Zu The Curse of the Crimson Stag wurde ein neuer Trailer präsentiert. Das narrative Folk-Horror-Adventure spielt in den frühen 2000er-Jahren im Whiteroot Hotel. Ein Mobiltelefon dient im Spiel unter anderem dazu, Hinweise zu verfolgen und mit anderen Figuren Kontakt aufzunehmen. Das entsprechende Showcase-Segment ist online verfügbar.

Ausblick auf Star Trek: Voyager – Across the Unknown und Barotrauma

Für Star Trek: Voyager – Across the Unknown zeigte Entwickler gameXcite einen Ausblick auf kommende Inhalte. Mit dem nächsten DLC soll die U.S.S. Equinox hinzukommen. Kostenlose neue Inhalte sollen zugleich auch an Bord der U.S.S. Voyager spielbar sein, während DLC-Besitzer zusätzlich die U.S.S. Equinox kommandieren können. Weitere Details sind im Showcase-Segment zu sehen.

Daedalic Entertainment und FakeFish nannten zudem neue Details zur Erweiterung Barotrauma: Home & Harbor, die im Herbst 2026 erscheinen soll. Geplant sind von Spielern errichtete Außenposten für Einzel- und Mehrspieler, eine dynamische Wirtschaft, neue Missionen und Story-Inhalte sowie zusätzliche Fraktionsinteraktionen. Community-Tests sollen im weiteren Entwicklungsverlauf folgen. Das Segment zu Home & Harbor zeigt den aktuellen Stand.