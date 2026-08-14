Hell Let Loose: Vietnam im Test

Grundausbildung

Beginnen wir mit dem Spiel. Zuerst die Einzelspieler-Kampagne. Ok, fertig. Es gibt nämlich keine. Hell Let Loose: Vietnam ist ausschließlich für den Mehrspielermodus konzipiert. Nicht für kleine 3 vs 3 Gefechte- sondern für Schlachten mit 50 gegen 50 Teilnehmer. Das ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal des Spieles, aber in derart hoher Qualität gibt es nur wenige vergleichbare Mehrspielershooter. Außerdem funktioniert so ein Game nur, wenn auch ausreichend Spieler auf den Servern vorhanden sind. Bei Hell Let Loose war das der Fall – mal sehen, wie sich Hell Let Loose: Vietnam diesbezüglich entwickeln wird. Werden nun die Spieler aus dem zweiten Weltkrieg in den Vietnamkrieg abwandern?

Hell Let Loose: Vietnam wirft euch sofort ins Geschehen. Wobei – ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt Tutorials, damit ihr euch mit den Basics anfreunden könnt. Insgesamt gibt es 17 Rollen – als Anfänger sollte man wohl als Rifleman beginnen. Kann ja nicht so schwer sein, mit dem Gewehr durch den Dschungel zu stapfen und auf Gegner zu schießen. Sprinten, ducken, kriechen, wenn ihr wie ich gleich in den Stacheldraht gerannt seid – Wunden verbinden, über kleinere Hindernisse hechten, auf Leitern hinaufklettern, schwimmen, tauchen, geht doch. Bayonet am Gewehr befestigen, zustechen, zielen, Luft anhalten, feuern, die Feuergeschwindigkeit ändern, nachladen, Munition suchen, links oder rechts aus der Deckung hinausspähen, Funkgerät benutzen, Landkarte anschauen, Handgranate werfen, das Fernglas verwenden um feindliche Ziele zu markieren, einen Vorposten (zum Respawnen) bauen (dazu euren Notizblock in die Hand nehmen), einen gegnerischen Posten zerstören, einen taktischen Punkt einnehmen… aaaargh. Das ist ja wie in der Grundausbildung. Das Tutorial ist übrigens Mist – unser Ausbildner sagt uns zwar so ungefähr, was wir tun müssen, aber z. B. nicht, welche Taste im Spiel zu drücken ist. Die müssen wir meist über Optionen/Tastenbelegung selber herausfinden, oder generell herausfinden was er denn nun wieder von uns will, damit das Tutorial weitergeht. Und das war nur die Grundausbildung als Rifleman. Das nächste Tutorial ist dann das für den Zugsführer (Squad Leader). Der Squad Leader kann bereits größere Gebäude errichten – wenn genug Ressourcen vorhanden sind. Als Vietcong graben wir dann auch gleich unseren ersten Tunnel, nein, unser erstes verbundenes Tunnelnetzwerk – irgendwie muss man sich ja vor den Napalmbomben der Amis schützen. Ähnliche Trainingseinheiten gibt es auch für die restlichen Klassen von Hell Let Loose: Vietnam. Ihr müsst sie nicht alle absolvieren, aber Learning on the Job ist deutlich mühsamer als den frustrierenden Tutorials zu folgen. Ihr könnt auch als Panzerkommandant oder (US-)Hubschrauberpilot spielen.

Einer der wesentlichen Aspekte in einem Gefecht ist – wie im echten Leben – die Kommunikation mit euren Kameraden. Dafür braucht ihr Kopfhörer und Mikrophon. Ihr könnt auch ohne spielen, aber damit entgeht euch extrem viel von der Atmosphäre des Games. Außerdem werden euch eure Kameraden dafür hassen.