Ubisoft hat die zweite Gameplay-Erweiterung „Das Hippodrom“ für Anno 117: Pax Romana veröffentlicht. Der DLC bringt ein neues Monument mit Streitwagenrennen, Spezialisten und Forschung. Parallel ist das kostenlose Update 2.0 mit Fotomodus und Komfortfunktionen erschienen.

„Das Hippodrom“ ist seit 20. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ubisoft nennt einen Preis von 8 Euro; die Erweiterung ist außerdem im Jahr-1-Pass enthalten. Weitere Informationen bietet der offizielle DevBlog zum Hippodrom. Der DLC ist auch über den Ubisoft Store gelistet.

Wagenrennen im neuen Monument

Im Mittelpunkt steht das namensgebende Hippodrom, das in mehreren Bauphasen errichtet wird und mit 60 × 28 Feldern doppelt so groß wie das Amphitheater ausfällt. Das Monument kann das Wunder-Bedürfnis der Patrizier auf der gesamten Insel erfüllen und schaltet über steigende Prachtstufen zusätzliche inselweite Boni frei.

Für die Wagenrennen stehen drei Veranstaltungsarten zur Verfügung: Amateur-Rennen, klassische Quadriga-Rennen und kaiserliche Rennen. Spezialisten können als Fahrer eingesetzt werden und besitzen dafür die Werte Geschwindigkeit, Ausdauer, Sprintkraft und Zuverlässigkeit. Durch die Teilnahme an Rennen lassen sich diese Werte verbessern. Der DLC ergänzt zudem neue Technologien und weitere Spezialisten.

Kostenloses Update 2.0 parallel erschienen

Zusammen mit der Erweiterung hat Ubisoft das kostenlose Update 2.0 veröffentlicht. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein Fotomodus mit freier Kamera, eine Notizfunktion mit Timern, Ehrengäste und neue „heldenhafte“ Spezialisten. Hinzu kommen Komfortfunktionen wie das Duplizieren von Handelsrouten, automatisch wiederholbare Monument-Events und eine Schnell-Abriss-Option.

Darüber hinaus nimmt Update 2.0 mehrere Balancing-Anpassungen vor. Unter anderem wurde der Brotverbrauch im Schnitt um rund 50 Prozent erhöht, während größere Brände und Seuchen mehr Gebäude betreffen können. Die vollständige Liste der Änderungen und Fehlerbehebungen steht in den offiziellen Patch Notes zu Update 2.0.