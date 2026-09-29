The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ist jetzt verfügbar

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered ist ab sofort als kostenloses Upgrade für Besitzer:innen des Rollenspiels erhältlich. Die überarbeitete Version bringt Verbesserungen für Grafik, Kämpfe und Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für aktuelle PC- und Konsolenplattformen.

CD PROJEKT RED hat das Remastered-Upgrade am 29. September veröffentlicht. Es steht auf PC über Steam, GOG, den Epic Games Store, Battle.net und den Microsoft Store sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 bereit. Wer das Spiel bereits auf einer der unterstützten Plattformen besitzt, kann innerhalb desselben Plattform-Ökosystems kostenlos wechseln. Auf Nintendo Switch 2 gilt das Upgrade für Besitzer:innen der ursprünglichen Switch-Version.

Mit dem Update kommen unter anderem überarbeitete Texturen, Verbesserungen an Beleuchtung und Vegetation sowie neue Rendering- und Raytracing-Funktionen hinzu. Auf PC unterstützt das Spiel Path Tracing; außerdem kommen DLSS 4.5, FSR 4 und XeSS 2.0 zum Einsatz. Die Konsolenversionen erhalten Anpassungen für PlayStation 5 Pro und Xbox Play Anywhere. Auf PS5 Pro soll PSSR laut CD PROJEKT RED im Raytracing-Modus 60 Bilder pro Sekunde ermöglichen, während der Performance-Modus mit VRR bis zu 90 fps erreichen soll. Laut den offiziellen Patchnotes wurde außerdem das Fähigkeitensystem neu ausbalanciert; neue Animationen, zusätzliche Abschlussmanöver und eine angepasste Kamera sollen die Kämpfe verändern.

Auch Bedienoberfläche und Komfortfunktionen wurden überarbeitet. Dazu zählen neu strukturierte Menüs, übersichtlichere Quest- und Tutorialhinweise sowie eine überarbeitete Karten- und Beuteanzeige. Die native Switch-2-Version unterstützt Bewegungssteuerung, Maus-Sensor, Touchscreen-Eingaben und HD Rumble. Die aktualisierten Systemanforderungen für PC nennt CD PROJEKT RED in den Patchnotes.

Für Besitzer:innen des Grundspiels sind auch die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten. Auf unterstützten Plattformen ersetzt die Remastered-Fassung die Complete Edition. Ein offizieller Launch-Trailer zeigt die überarbeitete Version.

Fakten zu The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: CD PROJEKT RED, in Zusammenarbeit mit Yigsoft

CD PROJEKT RED, in Zusammenarbeit mit Yigsoft Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 Veröffentlichung: 29. September 2026

29. September 2026 Upgrade: kostenlos für Besitzer:innen des Spiels auf unterstützten Plattformen

Offizielle Patchnotes zu The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered