Das Rhythmus-Actionspiel SURI: The Seventh Note erscheint am 30. Oktober für PS5 und PC. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie Sprünge, Ausweichmanöver und die Umgebung auf den Takt der Musik reagieren.

Das indische Studio Tathvamasi Studios veröffentlicht sein Debütspiel SURI: The Seventh Note am 30. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC über Steam. Mit dem Terminstart gingen laut Studio Vorbestellungen für die PS5-Version live. Ein neuer Gameplay-Trailer gibt Einblick in den rhythmusbasierten Plattformablauf.

Spieler:innen steuern Ajira, die auf einer Insel nach einer Frucht sucht, die ihre kranke Mutter retten soll. Die Landschaft wird von einer aus dem Gleichgewicht geratenen musikalischen Kraft geprägt. Bewegungen wie Springen und Dashen müssen mit dem Rhythmus abgestimmt werden; laut offizieller Beschreibung reagieren Welt und Plattformpassagen auf das Timing.

Das Spiel verbindet handgezeichnete Umgebungen mit Action- und Plattformelementen. Für die PS5-Version hebt das Studio die Nutzung des DualSense-Controllers hervor: Ein eigens entwickeltes Rhythm-Haptik-System soll musikalische Impulse über Vibrationen vermitteln. Auf PC erscheint das Spiel ebenfalls über Steam.

Editionen und Veröffentlichung

Die Standardversion wird im US-PlayStation-Store mit 19,99 US-Dollar gelistet. Eine Digital-Deluxe-Edition kostet dort regulär 24,99 US-Dollar und enthält einen exklusiven Skin sowie den Zugang zu einem angekündigten DLC. Für die Deluxe-Edition ist außerdem ein dreitägiger Vorabzugang ab 27. Oktober vorgesehen. Die im US-Store ausgewiesene Vorbestellaktion gewährt 20 Prozent Rabatt; Preise und Angebote können regional abweichen.

SURI: The Seventh Note entsteht bei Tathvamasi Studios und wird vom PlayStation India Hero Project unterstützt. Das Studio beschreibt es als Einzelspieler-Abenteuer, in dem Musik nicht nur den Soundtrack bildet, sondern auch Bewegungen und den Rhythmus der Spielwelt bestimmt.

Fakten zu SURI: The Seventh Note

Genre: Rhythmus-Action-Plattformer

Rhythmus-Action-Plattformer Entwickler und Publisher: Tathvamasi Studios

Tathvamasi Studios Plattformen: PS5, PC (Steam)

PS5, PC (Steam) Veröffentlichung: 30. Oktober 2026

30. Oktober 2026 Deluxe-Vorabzugang auf PS5: ab 27. Oktober 2026

SURI: The Seventh Note auf Steam · Vorstellung im PlayStation Blog