God of War Laufey: Vorbestellungen starten am 29. September

God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 weltweit exklusiv für PlayStation 5. Vorbestellungen für die Standard- und Digital-Deluxe-Edition starten am 29. September um 10 Uhr MESZ.

Im neuen Hauptteil der Reihe übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle von Faye, Kratos’ verstorbener Frau. Sie erwacht nach ihrem Tod im Everywhen, dem Jenseits der Götter. Dort treffen Gottheiten aus verschiedenen Mythologien aufeinander. Entwickelt wird das Action-Adventure von Santa Monica Studio.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält das Rüstungsset „Letzter Wunsch“, eine kosmetische Erscheinungsform namens „Goldene Blätter“ für Phranque sowie ein Ressourcenpaket. Die Digital-Deluxe-Edition enthält zusätzlich das Rüstungsset „Dunkle Alchemie“, eine Klinge, Bogen-Schuppen und einen Katalysator dieses Sets, ein weiteres Ressourcenpaket, ein digitales Mini-Artbook und den Soundtrack. Die Ingame-Gegenstände werden im Spielverlauf freigeschaltet.

Fayes Bogen und neue Kampfeinblicke

PlayStation hat außerdem Details zu Fayes Schlangenbogen vorgestellt. Im präzisen Zielmodus kann sie bis zu fünf Pfeile aufladen und gezielt Schwachstellen treffen, um Gegner etwa in ihrer Bewegung einzuschränken. Mit leicht gedrückter Zieltaste wechselt Faye in eine beweglichere Hüftfeuer-Haltung, aus der sie mehrere Pfeile auf einmal verschießt. Verschiedene Pfeiltypen, freischaltbare Fähigkeiten und austauschbare Schuppen sollen den Bogen weiter an unterschiedliche Spielweisen anpassen. Die Kombos lassen sich mit Phranques Fähigkeit verbinden, Gegner in die Luft zu schleudern.

Weitere Informationen zu den Editionen und dem Kampfsystem stehen im PlayStation Blog.