Minecraft LIVE: The Sift, Eishöhlen und weitere Ankündigungen

Mojang hat bei Minecraft LIVE mehrere Neuerungen für das Minecraft-Universum vorgestellt. Neben der Dimension The Sift und neuen Inhalten für das Hauptspiel stehen ein Freizeitpark-Erlebnis, eine Creator-Initiative und ein Termin für die Nintendo-Switch-2-Version an.

Die wichtigste Ankündigung ist The Sift, die erste neue Dimension im Minecraft-Universum seit mehr als 14 Jahren. In Minecraft Dungeons II können Spielerinnen und Spieler das Gebiet ab dem 29. September erkunden. Die Fortsetzung setzt auf eine zusammenhängende Welt, erweiterte Charakteranpassung und kooperative Kämpfe. Xbox nennt außerdem die Biome Meadows und Carapace sowie neue Kreaturen, gefährliche Blöcke und wechselnde Bedingungen innerhalb der Dimension. Minecraft Dungeons II erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Game Pass sowie für Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2. The Sift soll 2027 auch in die Java- und Bedrock-Edition von Minecraft kommen und dort Oberwelt, Nether und End um eine vierte Dimension ergänzen.

Für das Hauptspiel kündigte Mojang außerdem die Eishöhlen als kommenden Game Drop an. Das seltene unterirdische Biom liegt tief unter kalten Regionen und soll leuchtende Eiskristalle sowie neue Gefahren enthalten. Dazu zählt eine Variante des gefrorenen Zombies. Einen Veröffentlichungstermin nannte Mojang noch nicht. Nach dem Update „Wilderness Bound“ soll außerdem eine Community-Challenge starten, bei der exklusive Gegenstände für den Character Creator und Java-Skins freigeschaltet werden können. Soundeffekt-Pakete sollen noch 2026 im Minecraft Marketplace erscheinen.

Auch außerhalb des Spiels sind Neuigkeiten geplant: Das Minecraft World Hotel und die Indoor-/Outdoor-Achterbahn „Escape the Nether“ sollen 2027 im Chessington World of Adventures Resort in London eröffnen. Für die Creator-Community stellte Mojang eine neue Initiative rund um eine weiterentwickelte Plattform vor. Sie soll das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zugänglicher machen. Konkrete Funktionen und einen Starttermin nannte das Studio noch nicht.

Minecraft erscheint am 27. Oktober für Nintendo Switch 2. Zudem verwies die Show auf das zehnjährige Bestehen von Minecraft Education. Die vollständige Veranstaltung lässt sich über die offizielle Minecraft-LIVE-Seite ansehen.