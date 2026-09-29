ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE startet in den Early Access

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE ist in den Early Access gestartet. Seit dem 29. September können Vorbestellerinnen und Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition das neue Flugkampfspiel spielen. Die weltweite Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam ist für den 2. Oktober 2026 angesetzt.

Der neue Serienteil entsteht bei Bandai Namco Aces Inc. und nutzt die Unreal Engine 5 sowie hauseigene Technologie des Studios. Die Kampagne führt in das fiktive Universum Strangereal: Die Republik Sotoa hat die Föderation von Zentral-Usea besetzt und deren Streitkräfte zerschlagen. Als „Schwinge von Theve“ kämpfen Spielende darum, ihre Heimat zurückzuerobern. Ihre Entscheidungen auf dem Schlachtfeld sollen den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Im Cockpit stehen zahlreiche reale Kampfjets zur Auswahl. Bandai Namco hebt zudem filmisch inszenierte Sequenzen aus der Ego-Perspektive und detailliert dargestellte Landschaften hervor. Ein neuer Trailer begleitet den Start des Early Access. Die offizielle Ankündigung nennt für die Vollversion neben der Kampagne ein umfangreiches Online-Angebot mit Cross-Play.

Der Mehrspielermodus setzt auf eine zentrale Air Base als Treffpunkt. Dort können Spielerinnen und Spieler ihre Pilotinnen und Piloten gestalten, sich mit anderen vernetzen und kooperative sowie kompetitive Online-Modi starten. Die digitale Deluxe Edition schaltet den dreitägigen Early Access frei; für alle anderen beginnt der Zugang mit dem regulären Start am 2. Oktober. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC.