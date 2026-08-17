Square Enix und Disney haben den Release-Zeitraum für Kingdom Hearts IV bestätigt. Das Action-RPG soll Ende 2027 erscheinen. Ein neuer D23-Trailer zeigt zudem eine von Disney und Pixars Coco inspirierte Welt.

Im Rahmen der D23 2026 haben Square Enix und Disney & Pixar Games neue Details zu Kingdom Hearts IV vorgestellt. Der nächste Hauptteil der Reihe ist für Ende 2027 geplant und soll für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Der neue D23-Trailer zu Kingdom Hearts IV zeigt erstmals eine Welt, die von Disney und Pixars Coco inspiriert ist. Daneben sind erneut Quadratum sowie bekannte Figuren wie Donald Duck und Goofy zu sehen. Laut Ankündigung übernehmen Spieler im Verlauf des Abenteuers auch Micky Maus, Donald und Goofy bei der Suche nach Sora.

In Kingdom Hearts IV setzt Sora seine Reise in der geheimnisvollen Stadt Quadratum fort, wo Herzlose für Unruhe sorgen. Darüber hinaus soll er weitere von Disney- und Pixar-Werken inspirierte Welten besuchen und dort auf neue Charaktere treffen sowie zusätzliche Kräfte erlangen.

Animationsserie zu Kingdom Hearts in Entwicklung

Parallel zum Spiel wurde außerdem eine Animationsserie mit dem Arbeitstitel Kingdom Hearts angekündigt. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit Tetsuya Nomura und dem Kreativteam von Square Enix und ist für Disney Channel und Disney+ vorgesehen. Weitere Details zum Starttermin wurden noch nicht genannt.

Weitere Informationen zu Kingdom Hearts IV bietet die offizielle Website der Reihe. Das Spiel kann laut Ankündigung bereits auf den unterstützten Plattformen zur Wunschliste hinzugefügt werden.