Gewinnspiel: Revell „Let’s Build Models“

Modellbau ist mehr als nur ein Hobby – es ist Leidenschaft, Präzision und die Freude, etwas Eigenes zu erschaffen. Revell, der Inbegriff für kreative Bastelkunst, lädt jetzt alle Tüftler, Sammler und Neugierige dazu ein, Teil einer ganz besonderen Aktion zu werden: „Let’s Build Models“. Und das Beste: Damit ihr gleich selbst teilnehmen könnt, gibt es bei unserem Gewinnspiel 3x den legendären James Bond Aston Martin DB5 als hochwertiges Click-System-Modell zu gewinnen.

Let’s Build Models

Revell, der bekannte Hersteller von Modellbausätzen, startet erstmals eine besondere Mitmach-Kampagne: „Let’s Build Models“. Ziel ist es zu zeigen, dass Modellbau für alle da ist, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Ob Promi, Influencer oder einfach Mensch mit Leidenschaft: diese Kampagne verbindet Modellbauer aus der ganzen Welt und zeigt, wie viele Menschen diese Leidenschaft teilen.

Mit der Kampagne lädt Revell alle dazu ein, ihr persönliches Modellbau-Erlebnis zu teilen. Für den detailverliebten Bastler mit jahrzehntelanger Erfahrung oder den neugierigen Anfänger, Autoliebhaber, Traktor-Fan oder Star-Wars-Enthusiast – bei Revell findet jeder sein passendes Modell – mit der Kampagne dürfen die Ergebnisse mit der Community stolz geteilt und präsentiert werden.

Über die Kampagnen-Website Revell Let’s Build Models können Teilnehmer ihr Modell mit einem Foto hochladen und Teil der „Let’s Build Models“-Community werden. So können Teilnehmer auch andere Modellbaufans mit ihren Lieblingsmodellen sehen. Unter allen Teilnehmern der Kampagne werden 50 Modelle aus dem Revell Sortiment verlost.

3x James Bond Aston Martin DB5 gewinnen

Damit ihr auch gleich selbst bei der neuen Revell-Kampagne teilnehmen könnt, hat uns der Hersteller 3x das Modell James Bond Aston Martin DB5 Click System zur Verfügung gestellt, welches ihr bei uns gewinnen könnt. Es ist im Maßstab 1:24 ausgeführt und besteht aus 122 Einzelteilen.

Der Aston Martin DB5 gilt als das berühmteste Filmauto der Welt – und das nicht ohne Grund. In „Goldfinger“ (1964) tauchte das elegante Fahrzeug erstmals als Dienstwagen von James Bond auf und setzte mit seinen ausgeklügelten Gadgets einen neuen Maßstab für Agententechnik im Kino. Seitdem ist der DB5 eng mit dem 007-Mythos verbunden und trat in zahlreichen weiteren Bond-Filmen auf. Sein Design steht für britische Eleganz, seine Ausstattung für pure Action. Mit diesem Modell holst du dir ein Stück Filmgeschichte direkt nach Hause – zum Anfassen und Erleben.

Wenn Modellbau-Einsteiger den Einstieg in die Welt der Modellfahrzeuge suchen, scheitert es oft an komplizierten Klebeanleitungen oder an der Frustration beim ersten Aufbau. Genau hier setzt das Click-System-Modell des legendären James Bond Aston Martin DB5 an: Es vereint kultigen Filmcharme mit einem cleveren Baukonzept, das Spaß, Erfolgserlebnisse und Kreativität fördert. Ohne Kleber, ohne Frust – dafür mit echten Agenten-Gefühlen beim Basteln und Spielen.

Mehr Information: https://lets-build-models.com/