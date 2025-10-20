Keeper von Double Fine ist jetzt für Xbox und PC verfügbar

Mit Keeper von Xbox und Double Fine ist jetzt ein außergewöhnliches, atmosphärisches Third-Person-Adventure erschienen.

Wagt euch in die vergessene Ödnis von Keeper, das für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam erhältlich ist. Das Spiel ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Keeper ist eine Geschichte ohne Worte. Es ist ein atmosphärisches Abenteuer in der Third-Person-Perspektive, das in einer post-apokalyptischen Welt spielt, lange nachdem unsere Zeit in der Sonne längst vorbei ist. Wir beginnen auf einer Insel, wo im Schatten eines fernen Berggipfels ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten steht. Obwohl sein Zweck in dieser Welt längst vergessen ist, erkennen wir sofort, dass es sich um einen Leuchtturm handelt.

Nach Äonen des Stillstands bewegt sich der Leuchtturm unerwartet. Er zittert und bebt und stürzt zu Boden, wobei sein altes Mauerwerk auseinanderbricht. Doch dann geschieht etwas noch Seltsameres: Die zerbrochenen Trümmerteile setzen sich wieder zusammen, und er steht wieder auf – nun jedoch auf neu gebildeten Beinen. Er ist erwacht.

Während der Leuchtturm unbeholfen stolpert und laufen lernt, wird er von einem geheimnisvollen Sinn für seine Bestimmung erfasst und macht sich, nachdem er seinen Halt gefunden hat, auf den Weg zum Zentrum der Insel, zum Berg.

Er stand unzählige Jahre lang allein da, doch nun findet der Leuchtturm Gesellschaft in einem neugierigen und temperamentvollen Seevogel, der auf der Suche nach Zuflucht vor einer bedrohlichen Präsenz, die sich über die Insel ausbreitet, auf den Leuchtturm stößt. Der Leuchtturm entdeckt, dass sein heller Lichtstrahl die Flora und Fauna beeinflusst und sogar die welkenden Ranken abzuwehren scheint, die sich um ihn herum ausbreiten.

Der Vogel erweist sich als nützlicher und geschickter Verbündeter, der mit seltsamen und uralten Mechanismen umgehen kann. Gemeinsam begeben sich die beiden ungleichen Freunde auf ein episches Abenteuer, eine Odyssee voller rätselhafter Verwandlungen und eine Reise, die sie in Bereiche jenseits des Verständnisses führen wird.

Weitere Infos zu Keeper, darunter eine Nachricht von Creative Director Lee Petty im Namen des Entwicklerteams, findest du in seinem Beitrag auf Xbox Wire DACH.