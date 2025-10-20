Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 im Test

Wenig Neues im All

Ein zentrales Thema bei der Umsetzung war die Anpassung der Wii-Steuerung. Beide Spiele setzten ursprünglich auf den Bewegungssensor und die Pointer-Funktion der Wii-Remote – eine Gameplay-Mechanik, die auf der Switch natürlich nicht 1:1 übernommen werden konnte. Die Zeigefunktion wird nun hauptsächlich durch die Gyrosensoren der Controller (Joy-Cons, Pro Controller) simuliert. Wirbelattacken können hingegen entweder durch Schütteln oder durch mehrfaches Drücken der Y-Taste ausgelöst werden. Im Handheld-Modus besteht außerdem die Möglichkeit, die Bewegungssteuerung durch Touchscreen-Eingaben zu ersetzen – so lassen sich beispielsweise Sternenteile per Tippgeste einsammeln. Auf der Switch 2 wird darüber hinaus auch die verbesserte Bewegungssteuerung der Joy-Cons unterstützt. Insgesamt wirkt die Steuerung anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, bietet nach kurzer Eingewöhnungszeit jedoch einen gelungenen Mittelweg zwischen dem ursprünglichen Spielgefühl und der höheren Zugänglichkeit der neuen Steuerungsoptionen.

Abgesehen von den technischen Verbesserungen, die sich im Übrigen auch positiv auf die Audioqualität auswirken, bietet Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 nur wenige spielerische Neuerungen. So gibt es beispielsweise ein neues Bonuskapitel für Rosalinas Bilderbuch, das eine kleine Brücke zwischen den beiden Spielen schlägt. Zudem können die insgesamt 154 Musikstücke nun direkt im Hauptmenü angehört werden, und mithilfe von amiibo-Figuren aus der Mario-Reihe lassen sich zusätzliche Münzen freischalten. Alles in allem bleiben die Neuerungen überschaubar

Besitzer der 2020 erschienenen Super Mario 3D All-Stars-Sammlung – in der Super Mario Galaxy bereits enthalten war – werden sich verständlicherweise fragen, ob sich der Kauf des neuen Bundles wirklich lohnt. Ein zwingender Pflichtkauf ist es sicher nicht, denn inhaltlich bleibt der erste Teil unverändert. Dennoch spricht vieles dafür: Die überarbeitete Grafik, die verbesserte Steuerung, der neue Bonusinhalt und die technische Optimierung für die Switch 2 machen das Paket zur bislang besten Möglichkeit, die beiden Galaxy-Abenteuer in ihrer vollständigen und schönsten Form zu erleben. Für alle, die das komplette und modernisierte Weltraum-Erlebnis genießen möchten, ist das neue Doppel-Remaster daher eine klare Empfehlung.