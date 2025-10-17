Atari kündigt das Intellivision Sprint an

Atari hat das Intellivision Sprint vorgestellt, eine brandneue Spielkonsole, mit der das 45-jährige Jubiläum der Veröffentlichung der ursprünglichen Videospielkonsole Intellivision gefeiert wird.

Mit 45 beliebten Spielen und einer Reihe technischer Verbesserungen wird das Intellivision Sprint ab dem 17. Oktober zum Preis von 119,99 € vorbestellbar sein und am 23. Dezember in Europa erscheinen.

Das Intellivision wurde 1980 als direkter Konkurrent zum Atari 2600 auf den Markt gebracht und löste eine legendäre Rivalität aus, die als „Erster Konsolenkrieg” bekannt wurde. Das Intellivision bot den Spielern ihrer Zeit realistischere Sportspiele, aufwändigere Grafik und einzigartige Controller.

Das neue Intellivision Sprint wurde in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und verfügt über ein authentisches Design mit der originalen gold-schwarzen Oberfläche und der Holzmaserung auf der Vorderseite. Zu den technischen Verbesserungen gehören zwei kabellose Controller, ein HDMI-Ausgang und ein USB-A-Anschluss zur Erweiterung der Spiele-Bibliothek.

Die 45 integrierten Spiele repräsentieren den damaligen Vorsprung von Intellivision bei Sport- und Strategiespielen. Zu den Highlights zählen die Sportspiele Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis und Super Pro Football sowie die Strategiespiele B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle und Utopia. Zu den beliebtesten Arcade-Spielen gehören Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice und Boulder Dash. Zwei der einzigartigen Controller-Overlays sind ein echter Eye-Catcher und für jedes Spiel der Sammlung enthalten.

„Wir freuen uns sehr, das 45-jährige Jubiläum von Intellivision zu feiern. Und wie könnte man dies besser würdigen, als diese innovative Konsole zurückzubringen, damit die Fans sie erneut erleben können?“, sagt Matt Burnett, VP of Strategic Operations bei Atari. „Die Betreuung einer so wichtigen Marke zu übernehmen, ist sowohl eine große Verantwortung als auch eine sehr spannende Erweiterung unserer Arbeit bei Atari.“

Atari startete eine groß angelegte Initiative, um das Erbe von Intellivision durch die wegweisende Übernahme der Marke Intellivision und des Löwenanteils des Spielekatalogs im Jahr 2024 weiter auszubauen. Seitdem wurde „The First Console War“ veröffentlicht, eine Erweiterung für die Sammlung „Atari 50: The Anniversary Celebration“, und nun beginnt mit dem Intellivision Sprint die Reise von Atari mit Intellivision-Hardware.

„Es war sehr lohnend, einige der Erkenntnisse aus unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bei den Atari+ Retro-Konsolen auf das Intellivison Sprint anzuwenden“, sagt Ben Jones, Commercial Director von PLAION REPLAI. „Wir sind stolz darauf, Intellivision-Fans und -Sammlern eine moderne Version dieser bahnbrechenden Konsole präsentieren zu können.“

Weitere Informationen über das Intellivision Sprint, einschließlich einer vollständigen Liste der Spiele, finden sich unter http://www.atari.com/.