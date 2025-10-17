Gewinnspiel: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Der Sternenflug ruft! Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir 2x Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sowie exklusives Merchandise rund um Mario und seine Freunde. Begib dich auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Pilzuniversums – voller schwebender Planeten, bunter Power-Sterne und jeder Menge Spaß mit Mario, Luigi und Yoshi!

Mit Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 schickte Nintendo den berühmtesten Klempner der Welt auf seine bislang spektakulärsten Abenteuer – hinaus ins Weltall! Statt Pilzkönigreich und Schlosspark warten hier dutzende farbenprächtige Galaxien, die wie kleine Spielplätze im Kosmos schweben – jede mit eigenen Regeln, Ideen und Überraschungen.

In der Good Egg Galaxy lernt Mario, sich frei um kleine Planeten zu bewegen, deren Gravitation ihn anzieht – ein völlig neues Spielgefühl! Die Honeyhive Galaxy bringt mit Bienen-Mario das Summen in den Weltraum, während in der Gusty Garden Galaxy schwebende Windströme und prachtvolle Musik zu den großen Highlights der Wii-Ära zählen.

Doch nicht alle Galaxien sind friedlich: Die Lava-Galaxien stellen Geschick und Timing auf die Probe, und in der Ghostly Galaxy treiben Boos und gespenstische Rätsel ihr Unwesen. Jede Welt ist ein in sich geschlossenes Kunstwerk, das sich in Gravitation, Atmosphäre und Mechanik unterscheidet.

Super Mario Galaxy 2 legt noch einen drauf: Diesmal begleitet ihn Yoshi, der mit seiner Zunge Gegner verspeist, Powerfrüchte schnappt und Mario in neue Höhen katapultiert. Von der tropischen Starshine Beach Galaxy über die feurig-schöne Melty Monster Galaxy bis hin zur nostalgischen Throwback Galaxy, die eine Welt aus Super Mario 64 neu interpretiert – hier jagt ein Höhepunkt den nächsten.

Ob du auf kleinen Planeten herumtollst, dich an Lianen durch den Kosmos schwingst oder mit Yoshi über leuchtende Plattformen sprintest – in diesen Galaxien steckt reiner Nintendo-Zauber.

Also: Sternenstaub putzen, Power-Sterne sammeln – bei unserem Gewinnspiel mitmachen und schon bald kannst du selbst die schönsten Galaxien des Mario-Universums erkunden!

Mehr Information zum Spiel auf der Nintendo-Seite!