CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless Keyboard im Test

Design und Verarbeitung

Das Gehäuse ist sehr schlank ausgefallen und wertig verarbeitet: eine Aluminium-Top-Plate sorgt für Steifigkeit bei geringem Gewicht, das Finish wirkt hochwertig. Die Low-Profile-Ästhetik kombiniert elegantes Office-Appearance mit Gaming-Akzenten (RGB + Display). Das Drehrad plus Display ist praktisch für Lautstärke, Profile oder Monitoring, macht das Gerät aber auch komplexer in der Bedienung — nicht jedermanns Sache. Insgesamt auch hochwertig verarbeitet; die PBT-Keycaps sind ein klarer Pluspunkt für Langlebigkeit.

Die Tastatur verfügt auf der Unterseite auch über einen aufklappbaren Standfuß, der über die ganze Breite reicht, genauso wie die Gummierung auf der Unterseite. Damit ist ein absolut rutschfreier Stand auf dem Schreibtisch garantiert. Zwei Schiebeschalter auf der Rückseite sind zuständig für die Wahl der Verbindung bzw. Windows oder Mac-Modus. Eine Handballenauflage wird nicht mitgeliefert, lässt sich aber in diesem Fall aufgrund der sehr geringen Bauhöhe durchaus verschmerzen.

Schalter und Tippgefühl

Die CHERRY MX Low Profile 2.0 Tasten in der roten Ausführung sind eine Evolution der klassischen MX-Mechanik in niedrigem Profil: spürbar kürzere Wegstrecke, flachere Anschlagshaptik, mit moderatem Federwiderstand. Für Vielschreiber ergibt das ein direktes und präzises Tippgefühl, die Tasten sind angenehm leise, ein weiterer Pluspunkt im Büro. Etwas gewöhnungsbedürftig, dürften vor allem zu Beginn die nicht vorhandenen Abstände der einzelnen Blöcke zueinander sein, das könnte den einen oder anderen unbeabsichtigten Tastendruck ergeben.

RGB-Beleuchtung und Display

Die RGB-Beleuchtung ist anders als bei der zuletzt getesteten MX 8.3 TKL dieses Mal zwar durchgängig ausgeführt, allerdings sehr dezent umgesetzt, so sind diese unterhalb der Tasten platziert und erzeugen die Farben quasi rund um die jeweilige Taste, das sieht generell zwar schick aus, allerdings ist die gesamte Beleuchtung dadurch eher schwach ausgefallen, zudem es auch keine durscheinenden Tastenkappen gibt. In einer dunklen Umgebung geht das gerade noch so, damit man alle Tastenbeschriftungen erkennen kann.

Das schon bekannte kleine LCD-Display kann mittels dem rechts daneben angebrachtem Drehregler wieder genutzt werden um div. Einstellungen auch ohne Software vornehmen zu können. Man kann hier den Akkustand ablesen, die Verbindungsart und das Profil. Praktischerweise haben wir es aber kaum benutzt, der Drehregler ist allerdings gut geeignet zum Einstellen der Lautstärke.

Software

Konfigurieren lässt sich die Tastatur auch wieder über die optionale Cherry Utility-Software. Wer jetzt also kein Fan des Drehreglers und des kleinen Displays ist, kann sich die Tastatur auch mittels dieser Utility-Software konfigurieren. Es lassen sich damit 3 HW-Profile anlegen, Tasten belegen, die Beleuchtung der einzelnen Tasten ändern und ein paar eigene Bildchen auf das Display hochladen. Das ist durchaus ausreichend, aber auch nicht wirklich mehr.

Spieletauglichkeit

Auch die MX 10.1 Wireless ist absolut spieletauglich, egal ob sie über Kabel oder per Wireless verbunden ist. Dank der extrem hohen Polling-Raten von 8000 Hz im Kabelbetrieb und 4000 Hz kabellos reagiert sie blitzschnell, was besonders in schnellen Shootern oder kompetitiven Spielen auffällt. Die CHERRY MX Low Profile 2.0-Schalter sorgen mit ihrem kurzen Hubweg für präzise, direkte Eingaben und ein angenehm flüssiges Tippgefühl. Durch die stabile Aluminiumkonstruktion und das ergonomisch flache Design eignet sie sich auch für längere Sessions. In der Praxis fühlt sie sich schnell, leichtgängig und hochwertig an – ideal für ambitionierte Gamer, die Performance und Komfort kombinieren wollen.

Mehr Informationen unter: https://www.cherry.de/de-de/produkt/mx-10-1-wireless