Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist jetzt verfügbar

Heute haben Paradox Interactive und White Wolf zusammen mit dem Entwickler The Chinese Room Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht.

Das Spiel ist als Basis-Version für 59,99 €, als Deluxe Edition für 69,99 € oder als Premium Edition für 89,99 € für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erhältlich. Die aufwändigen physischen Versionen sind dabei ein echter Blickfang in jeder Sammlung.

In Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erwachen die Spieler im Jahr 2024 in Seattle als Phyre, ein Elder-Vampir, den viele als den mysteriösen Nomaden kennen, der Gerüchten zufolge immer dann auftaucht, wenn Veränderungen bevorstehen. Phyre muss sich in den tückischen politischen Verwicklungen des Camarilla-Hofes zurechtfinden, um seine Vampir-Kräfte wiederzuerlangen. Auf seinem Weg wird Phyre von der Stimme Fabiens geleitet, einem Malkavianer-Detektiv, dessen zerbrochene Wahrnehmung der Realität sowohl Einsichten als auch Unbehagen bietet. Phyre stehen sechs Clans zur Verfügung, jeder mit seinen eigenen Spielstilen, Outfits und Disziplinen: die rebellischen Brujah, die Meister der Blutmagie Tremere, die gerechtigkeitsorientierten Banu Haqim, die überzeugenden Ventrue, die fesselnden Toreador und die Meister der Schatten Lasombra.

In den winterlichen Straßen von Seattle trifft Phyre auf Charaktere, die das Vertrauen auf die Probe stellen und den weiteren Weg prägen. Die Anführer des Camarilla-Hofes von Seattle sorgen für Ordnung und setzen die Maskerade durch, das absolute Gesetz der Kindred-Gesellschaft, das Vampire vor der Menschheit verbirgt. Außerhalb ihres Einflussbereichs kämpfen die Anarchs und die Ungebundenen um ihr Überleben und ihre Unabhängigkeit vom eisernen Griff der Camarilla. Phyres Entscheidungen zwischen diesen Fraktionen, geleitet von Fabiens Vergangenheit, werden letztendlich die Zukunft Seattles bestimmen.

Bloodlines 2 bietet vier Schwierigkeitsstufen – Casual, Easy, Normal und Hard –, die eine Balance zwischen dem Fokus auf die Story und den Herausforderungen im Kampf schaffen. Casual vereinfacht den Kampf und legt den Schwerpunkt auf die Entdeckung der Geschichte für Spieler, die sich darauf konzentrieren, die Wahrheit hinter Seattle aufzudecken. Easy, Normal und Hard erhöhen die Herausforderungen im Kampf zunehmend und erfordern die Beherrschung von Phyres Fähigkeiten, um die Nacht zu überleben.

Die Musik zu Bloodlines 2 stammt von den Hauptkomponisten Craig Stuart Garfinkle und Eímear Noone, deren eindringliche, atmosphärische Klanglandschaften die dunklen und geheimnisvollen Ecken von Seattle noch intensiver gestalten. Ergänzt wird der Soundtrack durch neue Musik des Komponisten Rik Schaffer, dessen Musik für Vampire: The Masquerade – Bloodlines maßgeblich zur Atmosphäre des Spiels beigetragen hat. Zu den Voice Actors gehören Hara Yannas und Tommy Sim’aan als Phyre, Ronan Summers als Fabien und noch viele weitere, die mit ihren meisterhaften Darbietungen die Politik und tödlichen Konflikte der Kindred in Seattle zum Leben erwecken.

Die Story-Packs „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Loose Cannon“ und „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – The Flower & the Flame“ erscheinen 2026 und sind im Erweiterungspass enthalten. Mit diesen Story-Packs können die Spieler Seattle aus der Perspektive von Sheriff Benny Muldoon bzw. Primogen Ysabella Moore erkunden.

